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NBA Playoffs 2026 : Pistons – Magic, la preview !

Le 18 avr. 2026 à 11:38 par Nicolas Meichel

pistons magic preview apéro
Source image : TrashTalk

Nous voici aux portes des Playoffs 2026, et l’heure est évidemment aux previews ! Huit previews en quatre jours, en finissant tout de suite par la matchup déterminée ce vendredi soir entre Orlando et Detroit.

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Les Pistons vont-ils faire le job face au Magic ? Paolo Banchero va-t-il répondre présent ? Et à quel point cette série peut durer ? On fait le point complet sur la série, dans la preview vidéo !

Tags : Magic, pistons, Playoffs NBA
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