NBA Playoffs – Pistons vs Magic : les pronostics de la rédaction

Les Playoffs NBA 2026 sont sur le point de débuter ! Et qui dit Playoffs NBA dit forcément pronostics pour chaque série. Celle opposant les Pistons au Magic est peut-être la moins hype du premier tour, mais elle n’est pas inintéressante pour autant ! Par ici les pronos de la rédaction de TrashTalk.

Nico M

Les Pistons ont été l’équipe la plus régulière et performante de toute la saison à l’Est, le Magic a été l’équipe la plus irrégulière et décevante. D’un côté, on a un groupe ultra soudé, qui connaît ses forces et qui semble armé pour les grosses batailles de Playoffs, avec un Cade Cunningham qui retrouve progressivement la forme. De l’autre, on a une équipe plus que fébrile, incapable de répondre aux attentes et avec un coach sur un siège éjectable. Bref, pas de scénario magique à venir pour le Magic, qui devrait se faire bouffer bien comme il faut par des Pistons qui ont les crocs. Série en cinq matchs maximum, je donne juste une victoire à Orlando car j’aime bien le maillot. Pistons 4 – Magic 1.

Pour le pronostic Pistons – Magic : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,60.*

Nico V

Mon bracket est définitivement foutu. J’avais encore espoir que le Magic s’illustre par sa crasse incompétence plus caractéristique cette saison, mais ils ont giflé les Hornets d’un redoutable LaMelo Ball (2 points à la mi-temps) lors du dernier match de Play-in à l’Est. Orlando va donc affronter les Pistons, une équipe qui a terminé première de sa conférence, qui aura très probablement un joueur dans la All-NBA First Team, qui joue dur, qui a soif de revanche après la série polémique de l’an passé. Donc ouais, mon prono c’est pitié, giflez moi cette équipe qui nous fatigue par son inconstance depuis mi-octobre, merci par avance. Pistons 4 – Magic 1.

Pour le pronostic Pistons – Magic : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,60.*

Tim

Le Magic a beau avoir déchiqueté Charlotte pour s’offrir une place dans ces Playoffs 2026, cette équipe ne me convainc pas du tout du tout. Au contraire de Detroit que l’on a déjà vu à l’œuvre en post-season l’an dernier (et je reste convaincu que les Pistons auraient dû passer ce premier tour contre les Knicks…). Cade Cunningham et sa bande ont roulé sur la régulière et vont selon moi rouler sur ce premier tour, histoire que Cade se remette bien en jambe. On va pas tergiverser plus longtemps. Pistons 4 – Magic 0.

Pour le pronostic Pistons – Magic : 4-0, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,60.*

Jules

Vous connaissez Squeezie ? Imaginez que vous ayez un pote qui apparaît devant vous, faisant semblant de savoir ce qu’il est en train de faire, mais vous savez très bien que c’est un gros imposteur. Eh bien maintenant, imaginez que votre pote, c’est le Magic. Nul dans sa couverture, nul dans sa défense, nul dans l’activité de démonstration, et tout le monde le crame. Vous connaissez Denis Brogniart maintenant (ouais, c’est une série sur la culture audiovisuelle en fait) ? Eh bah l’unanimité règne… merci le Magic, mais la tribu a voté contre vous et votre sort est irrévocable. Pistons 4 – Magic 0

Pour le pronostic Pistons – Magic : 4-0, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,60.*

Clément

Orlando a finalement bien réussi à passer face aux Hornets lors du Play-in, d’accord, mais pour faire quoi ensuite ? Ce match ressemble plutôt à une pâtisserie cacahuète en trompe-l’œil et ne doit pas nous détourner de la réalité : le Magic ne sera pas au niveau face aux Pistons sûrs de leurs forces et de leur jeu, et qui peuvent en plus compter sur Cade Cunningham. Detroit est vraiment trop fort pour les hommes de Jamahl Mosley et va passer tranquillement en demi-finales de conférence. Même pas sûrs qu’ils autorisent le gentleman sweep, mais même si c’est le cas, les Floridiens devraient se faire décongeler par le leader de l’Est. Pistons 4 – Magic 1.

Pour le pronostic Pistons – Magic : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,60.*

Robin

Une bastonnade, une branlée, une claque, une déculottée, une fessade, une fustigation, une gifle, une honte, pan-pan, une punition, une raclée, une rossée, un soufflet, une tape, une torgnole. Pistons 4 – Magic 0.

Pour le pronostic Pistons – Magic : 4-0, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,60.*

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