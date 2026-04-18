Le leader de l’Est face à l’une des plus grosses (la plus grosse ?) déceptions de la saison. Les Pistons retrouvent le Magic dans un premier tour qui promet d’être sacrément musclé et rugueux. Les deux franchises ont un passif, et ils auront tout le loisir de régler ça sur le parquet. Par ici la preview.

Confrontations en saison régulière :

29 octobre : Pistons – Magic (135-116)

– Magic (135-116) 28 novembre: Pistons – Magic (109-112)

(109-112) 1er mars : Magic – Pistons (92-106)

(92-106) 6 avril: Magic – Pistons (123-107)

Deux victoires et deux défaites pour chaque équipe, une à domicile, une à l’extérieur. Théoriquement, on ne peut pas faire plus indécis que cette configuration. A chaque fois, les duels ont été très physiques, mais pas toujours serrés.

A voir quelle sera la dynamique en Playoffs, mais les Pistons ont fait preuve d’une constance monstre pendant que le Magic brillait par son inconstance et son irrégularité.

De plus, Detroit peut compter sur le retour de Cade Cunningham, qui a loupé une partie de la fin de la saison régulière à cause d’un pneumothorax mais qui a finalement rejoué avant la fin. Un renfort qui tombe à point nommé pour les Pistons, qui récupèrent leur franchise-player pour aborder des Playoffs dans la peau d’un contender pour le titre. La dernière fois qu’ils ont passé le premier tour de Playoffs, c’était en 2008, et nul doute qu’à 8 Mile, on veut regoûter à une pareille euphorie.

En face, le Magic débarque avec un très bel effectif sur le papier, mais avec les mêmes incertitudes que toute la saison. Ce squad était censé être programmé pour jouer le Top 3 à l’Est mais il n’en fut rien. Paolo Banchero a déçu, Franz Wagner a été blessé, et Jamahl Mosley a pagayé comme never, et voilà que les Floridiens ont dû batailler pour leur place après mi-avril. Pas vraiment le genre de saison escomptée chez Mickey, mais sur un malentendu pourquoi pas ?

On repense forcément au match à Motor City, qui s’est décidé sur un ultime contre d’Anthony Black sur Duncan Robinson, pour illustrer cette série entre deux équipes aux destins contraires.

Orlando holds on to the victory thanks to Anthony Black’s game-sealing block ⛔️ pic.twitter.com/4OHVQ8Htbt

— NBA Philippines (@NBA_Philippines) November 29, 2025

Mais nul doute que le passif entre les deux équipes entrera aussi en ligne de compte quand il faudra jouer des coudes. On se souvient également de Mo Wagner qui envoie Killian Hayes valser au premier rang avant de se prendre un RKO de la part du Français en 2022, ou encore du tacle de Cole Anthony qui a brisé la jambe et la carrière (et peut-être la vie) de Jaden Ivey pour le premier match de 2025. En cas de rixe, comptez en tout cas sur Isaiah Stewart pour répondre présent.

Le Magic a-t-il vraiment une chance face aux Pistons ?

En début de saison, une telle affiche pouvait représenter un match entre deux outsiders de l’Est, par exemple un affrontement 4-5 ou 3-6, mais les destins ont été drastiquement opposés pour ces deux équipes. Les Pistons ont éclaté tout le monde et se retrouvent solide leader de la conférence, tandis que le Magic a beaucoup déçu et n’a pas répondu aux attentes placées dans l’équipe, ce qui les amène à la 8è et dernière place à l’Est.

Même son de cloche pour l’infirmerie, puisque Cade Cunningham semble revenir en forme de son pneumothorax qui a beaucoup inquiété la planète basket, et on espère que ce triste épisode est désormais derrière lui. Tandis que Franz Wagner lutte encore avec sa cheville depuis son retour précipité à Berlin (de son propre aveu). Là aussi, à voir comment le Magic va s’en sortir avec l’Allemand en restriction de minutes.

Franz Wagner devrait bien être en tenue, mais il est encore trop tôt pour savoir s’il sera à 100%, contrairement à Cade Cunningham qui récupère bien et semble en jambes pour entamer cette série.

Au poste de pivot, Jalen Duren s’est hissé à un niveau All-Star incontestable, pourrait bien devenir MIP en fin de saison et devrait grignoter assez facilement un Wendell Carter Jr. qui prouve jour après jour qu’il n’a pas l’étoffe d’un pivot Top 10 en NBA. Duren est le parfait complément de Cunningham et le bon fonctionnement de ce tandem 1-5 sera primordial pour la potentielle qualification des Pistons.

Franz Wagner revient à point nommé mais aura probablement Ausar Thompson sur le râble en défense sur certaines séquences, ce qui n’est pas forcément idéal pour revenir à la compétition dans les meilleures conditions possibles. Le niveau du cadet des Wagner Bros sera la grosse inconnue de ce premier tour côté Orlando. En bonne santé, il est un atout de poids et rend le Magic bien plus dangereux, mais s’il est limité ou à côté de ses pompes, c’est tout l’édifice qui vacille.

Au poste 4, Tobias Harris aura fort à faire face à un Paolo Banchero qui, s’il a livré une saison au mieux décevante, au pire exécrable, reste un joueur capable de faire des différences lorsqu’il est bien utilisé. Mais n’oublions pas que son coach s’appelle Jamahl Mosley et voir ce dernier construire une attaque reviendrait à demander à Numérobis de construire le palais sans potion magique. Attention tout de même au réveil de l’Américano-italien qui a déjà inscrit un game winner vs Detroit (entaché d’un marcher ? La question est légitime…) et dont le potentiel reste terrifiant, mais Harris a également de solides arguments à faire valoir.

3⃣ – Paolo Banchero vs Pistons

GAME WINNER INCRÍVEL 🤯 pic.twitter.com/2hILZ3nrOs

— Orlando Magic 🇧🇷 (@br_orlandomagic) May 14, 2024

Les highlights c’est bien beau, mais au niveau du parquet, du jeu, du terrain, de tout ce que vous voulez, ce sont évidemment des Pistons qu’il faut se méfier.

On notera aussi le duel de snipers entre Desmond Bane, l’une des rares satisfactions de la saison chez Mickey, et Duncan Robinson, qui apporte cette expérience et cette constance au tir dont Detroit avait besoin. L’ancien des Grizzlies pourrait bien prendre l’avantage grâce à sa panoplie complète et son équipe aura besoin de lui à son meilleur niveau pour espérer jouer les trouble-fêtes.

Cade Cunningham devra également passer sur le corps de Jalen Suggs pour développer son jeu, le talent individuel offensif du premier est proportionnel à la menace défensive que représente le second et cette opposition de styles représente également un joli tableau.

Detroit a l’avantage de savoir attaquer correctement tout en imposant une très grosse défense. Equipe solide des deux côtés du terrain malgré de vraies limites au shoot, leur relative inexpérience ne devrait pas poser beaucoup de problèmes sur ce premier tour qui promet d’être à sens unique ou presque. Meilleure défense, meilleure attaque pour les hommes de JB Bickerstaff. C’est cette régularité qui sera le juge de paix pour Motor City, et ils ont tout ce qu’il faut pour faire dérailler les meilleurs éléments adverses, qui n’ont parfois même pas eu besoin de ça cette saison.

Pour le Magic, le chantier principal sera de parvenir à assurer des deux côtés du terrain, car l’attaque n’a pas progressé malgré l’arrivée de Bane, et la défense n’est plus aussi imperméable que par le passé. On sait cette équipe capable de défendre dur, mais cette saison, ça n’a pas forcément été toujours évident. Orlando ne peut pas compter sur son attaque de façon constante pour faire basculer un match, alors il faudra être présent de l’autre côté du terrain pour réaliser les stops nécessaires pour encaisser moins de points que l’adversaire. Orlando en est capable, mais il manque de la constance.

Au niveau du banc, les Pistons ont bien plus d’armes à faire valoir avec Daniss Jenkins, Ron Holland, Isaiah Stewart ou encore Paul Reed, tandis qu’en face, le banc floridien est l’un des pires de la Ligue malgré Anthony Black. Attention, on pourrait bien claquer des dents chez Mickey quand viendra l’heure d’envoyer les seconds couteaux.

Toutefois, le Magic retrouve enfin son 5 majeur, qui a un excellent différentiel quand il est réuni, mais les Pistons aussi ont retrouvé toutes leurs forces, et ce sont donc deux effectifs à 100% ou presque qui vont s’affronter. Et à ce petit jeu-là, c’est évidemment l’équipe de Detroit qui est la mieux armée pour aller défier les Knicks ou les Hawks. Mais on imagine qu’en disant ceci, on ne vous apprend rien et on enfonce une porte ouverte.

Jamahl Mosley joue en quelque sorte sa place face à Detroit, et il est fort probable qu’il doive actualiser son CV et pointer à France Travail à l’issue de cette série, qui ne promet pas forcément d’être longue. On espère (ou pas) que JB Bickerstaff lui écrira une lettre de recommandation.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Detroit Pistons – Orlando Magic, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 0h30

Detroit Pistons – Game 2 : Detroit Pistons – Orlando Magic , dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril à 1h

Detroit Pistons – , dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril à 1h Game 3 : Orlando Magic – Detroit Pistons, samedi 25 avril à 19h

Game 4 : Orlando Magic – Detroit Pistons, dans la nuit du lundi 27 avril au mardi 28 avril

Game 5* : Detroit Pistons – Orlando Magic , dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril

Detroit Pistons – Game 6* : Orlando Magic – Detroit Pistons, dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai

Game 7* : Detroit Pistons – Orlando Magic , dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mai

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO