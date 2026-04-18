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NBA Playoffs 2026 : Thunder – Suns, la preview !

Le 18 avr. 2026 à 15:24 par Nicolas Vrignaud

Thunder Suns Playoffs Apéro
Source image : NBA League Pass

Nous voici aux portes des Playoffs 2026, et l’heure est évidemment aux previews ! Huit previews en quatre jours, en finissant tout de suite par la matchup déterminée ce vendredi soir entre OKC et Phoenix. Les Suns vont-ils résister face au Thunder ? Devin Booker va-t-il vivre un enfer ? Est-ce que le champion en titre va sweeper son 1er tour ? On fait le point complet sur la série, dans la preview vidéo !

Une chaîne YouTube mieux gérée que le FC Nantes (pas compliqué)

Tags : apéro TrashTalk, Playoffs NBA, Suns, Thunder
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