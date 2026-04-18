Playoffs NBA – preview Thunder – Suns : coup de balai express ?

La dernière preview de la rédaction avant les Playoffs NBA ! Le Thunder affronte les Suns… une confrontation presque asymétrique. Sweep inévitable ?

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

29 novembre : Thunder – Suns (123-119)

– Suns (123-119) 11 décembre : Thunder – Suns (138-89)

– Suns (138-89) 5 janvier : Suns – Thunder (108-105)

– Thunder (108-105) 12 février : Suns – Thunder (109-135)

(109-135) 13 avril : Thunder – Suns (103-135)

Une équipe de Phoenix qui fournit de beaux efforts et pousse OKC dans ses retranchements à l’extérieur, une bien belle performance qu’il s’agit de noter pour la première confrontation entre les deux équipes. Pour autant, il ne faut pas se laisser avoir par le résultat. Lors de ce match, le Thunder a montré l’océan qui séparait les deux équipes en envoyant un run impressionnant en milieu de 3e quart-temps. Et là est toute la force de cette équipe.

Un gros blow out mi-décembre en quarts de finale de NBA Cup, mais une belle victoire de Phoenix début janvier, avec un Devin Booker clutch au possible. Pour autant, cela apparaît – à l’échelle de la saison d’OKC – plus comme une petite bavure qu’autre chose. Les deux autres rencontres n’ont pas grand chose à apporter en matière d’enseignements, avec deux déculottées dont une le dernier soir de la saison régulière. Next.

4-0, 4-0 ou 4-0 ?

Cette analyse ne risque pas d’être particulièrement longue. Simplement car si les Suns ne jouent pas à leur meilleur niveau de basket, ils n’ont absolument aucune chance, sur le papier. La circulation de balle ? Une douce et belle idée, surtout quand tes deux joueurs majeurs sont des extérieurs qui sont capables de prendre feu. Une idée qui reste souvent au stade théorique quand la défense en face dispose de Luguentz Dort, Alex Caruso, Cason Wallace, Ajay Mitchell pour prendre en charge les meilleurs attaquants sur le parquet.

Partager la balle, faire preuve d’un don de soi énorme et surtout accepter que face à un groupe aussi étoffé, toute tentative de jouer les héros (salut Devin Booker, salut Dillon Brooks) est vouée à l’échec. Non, il faut essayer d’emmener rapidement la balle vers l’avant, essayer de créer quelques dynamiques au sein d’un match.

De son côté, le Thunder n’a qu’une seule mission : exécuter son jeu. Aucune des caractéristiques communes aux équipes capables de faire chier OKC (un intérieur dominant) n’est présente chez les Suns. Si les hommes de Mark Daigneault sont disciplinés, bah désolé Phoenix hein, c’est 4-0 et on se voit en octobre hein.

Un seul joueur à suivre sur la série : Jalen Williams. Une saison régulière compliquée, avec des blessures, un manque de rythme flagrant. S’il est capable de se servir de cette série pour gagner en constance et se rapprocher de son niveau du printemps dernier, bonjour les dégâts.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns , dimanche 19 avril à 21h30

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns Game 2 : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril à 3h30

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril à 3h30 Game 3 : Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder, samedi 25 avril à 21h30

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder, Game 4 : Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder , dans la nuit du lundi 27 avril au mardi 28 avril

Game 5* : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns , dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns Game 6* : Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder, dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder, Game 7* : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns , dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mai

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO