NBA Playoffs – Thunder vs Suns : les pronostics de la rédaction

Les Playoffs NBA 2026 sont sur le point de débuter ! Et qui dit Playoffs NBA dit forcément pronostics pour chaque série. Celle opposant le Thunder aux Suns risque d’être expéditive, en tout cas si l’on en croit la rédaction de TrashTalk (#Hexperts) .

Nico M

Les Suns ont réussi à arracher une qualification en Playoffs et valident ainsi une saison où ils auront déjoué les pronostics. Leur récompense ? Une série de premier tour face à la machine du Thunder. Spoiler, ça risque d’être expéditif. Certes, les Suns ont montré du cœur toute la saison grâce notamment à une défense Top 10, et on peut compter sur Dillon Brooks pour se fritter avec Shai Gilgeous-Alexander et sa bande. Mais OKC va foudroyer Phoenix, qui ne peut pas survivre offensivement dans cette série. Le Thunder a une défense all-time qui suffira pour se mettre à l’abri très rapidement. J’annonce : coup de balai à venir, merci au revoir. Thunder 4 – Suns 0.

Pour le pronostic Thunder – Suns : 4-0, la cote chez notre partenaire Unibet est de 1,97.*

Nico V

Paris Saint-Germain 2025 vs. Arles-Avignon 2011. Ai-je besoin d’en rajouter ? Thunder 4 – Suns 0.

Pour le pronostic Thunder – Suns : 4-0, la cote chez notre partenaire Unibet est de 1,97.*

Tim

Très content pour ces Suns qu’ils puissent s’essayer à l’exercice de la post-season après leur belle saison surprise. C’est mérité, mais la correction qu’ils vont prendre le sera un peu moins. OKC au premier tour, ça me ramène à des flashbacks d’une sombre soirée où des Oursons ont pris la Foudre en pleine tronche puissance 51, et j’ai peur de voir ces Suns qui me sont sympathiques subir le même sort. Allez, pour contrebalancer je vais même leur offrir un match en imaginant un Dillon Brooks Game. Ce sera 4-0 mais je choisis de croire en un… Thunder 4 – Suns 1

Pour le pronostic Thunder – Suns : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,50.*

Jules

Aaah le Thunder… il fallait attendre de connaître l’adversaire pour faire un vrai prono. Mais si on se dit les choses, le résultat aurait été le même peu importe la pauvre franchise en face. Phoenix donc, les Suns vont-ils pouvoir faire quelque chose ? Ne serait-ce que filer une goutte de sueur aux joueurs du Thunder ? Bah non hein…! Encore une fois, c’est pas drôle si on est tous d’accord mais là, difficile d’être original. Alors il y aura un D-Book game ou un Jalen Green game mais pas plus… Le Thunder va s’abattre sur Phoenix et ça risque de gronder très fort. Thunder 4 – Suns 1

Pour le pronostic Thunder – Suns : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,50.*

Clément

Honnêtement, les Suns ne sont pas du tout à prendre à la légère et représentent un réel danger pour le Thunder. À mon avis, Phœnix peut réaliser l’upset et surprendre OKC dans sa forteresse et Dillon Brooks va sortir la série de sa vie. C’est ce que j’aurais dit si j’étais un individu totalement dépourvu de logique mais vu que je suis quelqu’un de très stable et très honnête je vais plutôt dire que le Champion 2025 et SGA ne vont pratiquement laisser que des miettes aux Cactus, et les atomiser sur place. Peut-être qu’ils vont laisser traîner un match pour la forme, mais vraiment pas plus, ce sera une formalité pour Shai and co. Thunder 4 – Suns 1.

Pour le pronostic Thunder – Suns : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,50.*

Robin

Il y a eu un Jalen Green game au Play-In, il y aura peut-être un Collin Gillepsie game en Playoffs, mais à part ça… Gros respect à Jordan Ott et ses hommes pour cette belle saison, mais parfois il y a des marches à ne pas tenter de monter au risque de se fracturer le menton. Et avec Lu Dort sur le terrain, il y aura peut-être également des chicos désarçonnés, mais ça c’est une autre histoire. Thunder 4 – Suns 1.

Pour le pronostic Thunder – Suns : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,50.*

*N’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. #FaitesPasLesBoloss