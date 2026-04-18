Cavaliers – Raptors (126-113) : Cleveland réussit son entrée en Playoffs, 1-0 dans la série !

Les Playoffs sont enfin là ! Et si ce Cavaliers – Raptors n’a pas été des plus palpitants au vu du scénario, Donovan Mitchell et compagnie ont montré aux observateurs qu’ils n’étaient pas là pour rigoler. Ça bouffe du Dino au petit déj dans l’Ohio !

Loin d’être la plus passionnante des entames de Playoffs à laquelle la planète basket ait pu assister, ce Game 1 entre Cavs et Raptors a commencé lentement, et en étant malheureusement bien trop soumis au rythme des coups de sifflet de Tony Brothers (17 fautes sifflées en début de deuxième quart-temps).

Les deux concurrents se sont tenus tout au long de la première mi-temps, avant qu’une première révolte ne soit sonnée en fin de deuxième quart par Evan Mobley avec un énorme tomar sur la tête de Collin Murray-Boyles, action parfaite pour lancer un mini run de 8-3 offrant un peu d’air aux locaux.

EVAN MOBLEY WITH THE POSTER OVER COLLIN MURRAY-BOYLES AND SCOTTIE BARNES 😱pic.twitter.com/kuXBM3Hq8u

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 18, 2026

RJ Barrett répondra d’un tir de loin pour stopper l’hémorragie et réduire l’écart à 7 points avant le retour aux vestiaires, mais Toronto était prévenu, quand les Cavaliers décident d’accélérer, ça peut vite tourner au vinaigre.

Et malheureusement pour les Dinos, coup d’accélérateur il y a bien eu dès l’entame du troisième quart. D’abord par le prisme de Mobley une nouvelle fois, puis de Max Strus auteur d’un run de 8-0 à lui tout seul qui fera monter l’écart entre les deux équipes à 22 unités.

Toronto a essayé de répliquer en revenant à -15 quelques minutes plus tard, mais s’est une nouvelle fois fait assommer en fin de quart par 5 points de Donovan Mitchell. +21 Cleveland avant de jouer les 12 dernières minutes. Déficit que les Raptors n’ont jamais réussi à combler.

MAX STRUS IS ON FIRE 🔥

He has 19 points and 3-of-4 from three late in the 3rd quarter.pic.twitter.com/Wtf4tLypiH

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Les Cavaliers ont joué une partition presque parfaite notamment en limitant au maximum l’attaque de transition des Canadiens (leur plus gros point fort). Le duo Mitchell/Harden a combiné 50 points et 13 assists, Evan Mobley a été impactant des deux côtés du terrain (17 points, 7 rebonds), et Max Strus a été spectaculaire dans son rôle de facteur X avec 22 points en 20 minutes.

Côté Raptors en revanche il va vite falloir trouver des solutions. Si l’on s’attendait à les voir galérer offensivement dans une configuration de Playoffs faisant plutôt la part belle à l’attaque sur demi-terrain, c’est surtout leur défense qui interroge. Être autant en retard sur chaque possession et montrer aussi peu d’intensité quand t’es une top 5 défense de la Ligue en régulière, c’est juste pas normal.

Les Dinos devront montrer un autre visage au Game 2 pour espérer récupérer l’avantage du terrain, sinon la série pourrait bien devenir expéditive. Rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi, à 1h du matin, pour l’acte 2 !