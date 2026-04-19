Dans ce qui représente peut-être la série la plus attendue du premier tour des Playoffs, les Nuggets ont fait le boulot en s’imposant à la maison face aux Wolves dans le Game 1 (116-105). Jamal Murray a montré la voie (30 points), Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic avec un nouveau triple-double, tandis qu’Aaron Gordon a aidé à faire basculer le match en deuxième mi-temps. Par ici le récap !

Les stats du Game 1 entre Denver et Minnesota, c’est par ici !

Le film du match

Les Wolves ont sans doute vu la majorité des pronos qui donnaient les Nuggets gagnants, car ce sont eux qui sortent les crocs en premier dans ce match. Donte DiVincenzo à l’adresse, Jaden McDaniels avec son activité, Anthony Edwards au talent, et surtout Rudy Gobert qui mène la vie dure à Nikola Jokic !

La défense de Rudy Gobert sur le Joker 🔒pic.twitter.com/6KhVtpR025

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Le Joker a en effet besoin de sept minutes avant d’ouvrir son compteur. Pas tous les jours que ça lui arrive. Pire, Jamal Murray a aussi un retard à l’allumage. L’attaque des Nuggets est ainsi grippée en début de match face à l’intensité et les qualités athlétiques des Wolves. Les turnovers s’enchaînent, les paniers faciles pour Minnesota aussi. Pour ne rien arranger, Aaron Gordon prend trois fautes rapidement, de quoi frustrer le coach David Adelman et toute la fanbase de Denver. +10 Wolves après douze minutes de jeu.

Paradoxalement, c’est quand Jokic est sur le banc que Denver commence à se mettre sur les bons rails. Le banc des Nuggets sonne un début de révolte sous l’impulsion de Bruce Brown mais aussi Tim Hardaway Jr. Jamal Murray surfe sur la vague pour trouver son rythme et provoquer faute sur faute (11/11 aux lancers… en première mi-temps). Vous ajoutez un Cam Johnson qui step-up au bon moment, un Jokic qui sert le caviar (pour Christian Braun, Spencer Jones…), et ça recolle à 62-62 à la pause. Tout ça, sans Aaron Gordon abonné au banc de touche.

🚨 MI-TEMPS : NUGGETS 62-62 WOLVES !

Denver a effacé son retard dans le deuxième quart, tout est à refaire pour les Wolves.

Jamal Murray a spammé les lancers-francs (11/11) pour compenser l’absence d’Aaron Gordon (3 fautes) et la maladresse de Jokic (4 turnovers).

Grosse…

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Gordon revient en jeu au retour des vestiaires. Et il ne faut pas attendre longtemps pour voir son impact : du hustle, un gros tomar en transition face à Edwards, un 3-points dans le corner, et un putback à deux mains pour enflammer la salle des Nuggets. Ce très bon passage de « Mister Nugget » propulse Denver vers un énorme run – 17-2 en quatre minutes – dans lequel Jamal Murray continue de faire des misères à Minnesota. Les Wolves, pendant ce temps-là, déraillent complètement en attaque. Beaucoup de un-contre-un, des shoots forcés, de la perte de balle, une exécution au ralenti, bref tous les ingrédients pour perdre un match de Playoffs.

Frustré par le scénario du troisième quart et le nombre de coups de sifflet accordés aux Nuggets, Minnesota cherche un nouveau souffle. Jaden McDaniels tente bien de sonner la révolte pendant que Ant – pas vraiment à 100% (genou) – est sur le banc et que Julius Randle est aux abonnés absents. Mais ce n’est qu’en affichant une cohérence collective que les Loups peuvent sortir la tête de l’eau.

Geste de frustration inutile de Jaden McDaniels et ça pourrait coûter cher… pic.twitter.com/qPOxC70Mlq

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Cette cohérence collective, les Wolves commencent à la retrouver au début du quatrième quart, quand Jokic est sur le banc. Trou d’air pour Denver en attaque, Julius Randle qui trouve enfin son basket, Ayo Dosunmu et Edwards qui plantent du parking, et ça recolle à -2.

Gros money-time en perspective donc. Et ça se bat fort entre Gobert et le Joker dans les deux raquettes. Rudy joue les yeux dans les yeux avec Jokic, contribuant en attaque tout en essayant de rendre la vie la plus dure possible au triple MVP. Problème numéro 1 pour les Wolves : Nikola est trop fort au basket. Problème numéro 2 : ils se tirent une balle dans le pied avec deux turnovers qui sont immédiatement sanctionnés en transition.

Ce duel 🥵 pic.twitter.com/Pv2ryGXOBD

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L’écart remonte jusqu’à +9 pour Denver dans le clutch, et les Nuggets cherchent le KO. Leur maladresse extérieure garde les Wolves dans le match mais ces derniers sont coupables de plusieurs absences qui finissent par les condamner.

On pense à cette action au bout de l’horloge des 24 secondes, où Minnesota s’arrête de jouer et qui se termine par un dunk de Gordon. On pense aux fautes de Julius Randle qui donnent des points gratos aux Nuggets. On pense au goaltending offensif de Rudy, puis à ses lancers ratés. Des petits détails qui ne pardonnent pas à ce stade de la compétition.

Score final : 116-105 pour Denver. 1-0 Nuggets, Game 2 prévu ce lundi.

Jamal Murray qui déclenche avant la fin de la possession et arrive à toucher le cercle.

Le rebond offensif, puis la passe laser pour Aaron Gordon.

C’est sur ce genre de détails qu’un match de Playoffs se gagne.pic.twitter.com/eu2W7IsH70

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