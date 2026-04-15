Dans la deuxième affiche de la nuit, et après la folie à Charlotte, Suns et Blazers se disputaient une place directe en Playoffs à l’Ouest. Et ce sont finalement les Blazers qui s’en sortent (114-110) et qui affronteront les Spurs au premier tour des Playoffs. Les Suns, eux, devront patienter pour connaître leur adversaire et affronteront le perdant du match entre les Warriors et les Clippers vendredi, dans un match « win or go home ».

Après une première mi-temps globalement dominée par Portland, où les Blazers ont compté jusqu’à plus de 10 points d’avance, les Suns ont retrouvé des couleurs en fin de troisième quart-temps. Longtemps en difficulté défensivement, notamment dans la raquette où ils avaient du mal à contenir les pénétrations adverses, les hommes de Jordan Ott se sont repris, ont trouvé des solutions et ont, à leur tour, pris une avance de plus de 10 points dans le dernier quart.

Mais dans une nouvelle fin de match serrée, après la folie du Hornets-Heat, les hommes de Tiago Splitter ont réalisé un dernier run importantissime. Un mano-à-mano s’est alors installé entre les deux équipes dans les dernières minutes avec de multiples changements de leaders au tableau d’affichage. Et ce sont finalement les joueurs des Blazers qui ont eu le dernier mot !

The Portland Trail Blazers are heading to the NBA playoffs!

They will face the Spurs as the #7 seed in the West.

(via @NBA) pic.twitter.com/OsdHgn6KWs

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Jalen Green et Devin Booker auront tout tenté avec respectivement 35 et 22 points, bien épaulés par un Dillon Brooks très fort des deux côtés du terrain (20 points, 4 interceptions). Mais la performance de D-Book notamment était trop insuffisante ce soir. Il faudra se racheter vendredi.

Peut-être c’est Kobe on sait pas pic.twitter.com/1syNCfHFSW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2026

Du côté de Portland, les 41 points de Deni Avdija ont été décisifs dans le money time face à l’expérience des Suns. Jrue Holiday et Jerami Grant ont également été clutchs avec des gros shoots à 3 points notamment.

41 points, 7 rebonds et 12 passes pour Deni Avdija le basketteur qui a été clutch ce soir.

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Ce shoot de Jerami il était énorme pic.twitter.com/vHlHRgVZgQ

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Portland se qualifie donc pour les Playoffs et retrouvera San Antonio au premier tour. Pour Phoenix, il faudra donc vite récupérer, analyser le match de la nuit prochaine entre les Warriors et les Clippers et tenter le tout pour le tout vendredi, à domicile, dans un match de la mort.

Les joueurs de l’Arizona ont montré de belles choses et peuvent encore espérer sublimer leur saison avec une qualification en Playoffs. Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h.