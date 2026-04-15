Quel match pour démarrer cette post-season !!! On était excités que les Playoffs commencent, intrigués par ce que ce Play-in avait à proposer… mais alors, on ne s’attendait certainement pas à ce niveau de jeu et de tension dès ce Heat – Hornets. Charlotte sort vainqueur d’un match au scénario complètement fou, dans une fin irrespirable, et garde espoir de rejoindre les Playoffs. Rendez-vous vendredi pour l’ultime ticket face au perdant du Sixers – Magic.

VICTOIRE DES HORNETS, 127-126 !

CHARLOTTE CONTINUE DE CROIRE AUX PLAYOFFS !

LE HEAT EST EN VACANCES

QUEL MATCH DE MALADE pic.twitter.com/lh4UNvVV2O

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Une fin de match comme celle-ci au Play-in, on en a rarement vécu… Dans un match à élimination directe où le perdant rentrait à la maison, le Heat et les Hornets se sont livrés une bataille exceptionnelle. Mené de 7 points à cinq minutes de la fin, Charlotte est revenu progressivement. D’abord puni par un Andrew Wiggins vintage (27 points, 7 rebonds, 4/8 à trois points), puis par Tyler Herro (23 points), Miami conservait encore 6 points d’avance à deux minutes du terme.

Mais l’effort des Hornets a fini par payer. Après un jeu de lancers francs, avec 12 secondes à jouer et 3 points de retard, Charles Lee prend son dernier temps mort. La décision ? Shooter directement pour éviter une faute rapide et se donner une chance d’égaliser. Le ballon arrive alors dans les mains d’un Coby White en feu total (19 points, 5/8 à trois points en sortie de banc). White s’en empare, s’élève immédiatement sur un catch-and-shoot d’école… et rentre une ficelle de l’espace. 114-114, une poignée de secondes à jouer, direction les prolongations.

LE TIR DE DINGO COBY WHITE 😱😱😱

HORNETS STILL ALIVE pic.twitter.com/IQzYvSABgT

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À ce moment-là, la soirée avait déjà basculé dans l’irréel. Et l’overtime a réservé encore plus de surprises.

Après une entame de prolongation parfaite de Charlotte, avec jusqu’à 5 points d’avance à 20 secondes de la fin, les Hornets cafouillent. Tyler Herro en profite pour remettre Miami devant avec un tir à trois points, suivi de trois lancers francs après une faute de LaMelo Ball.

126-125 pour Miami, 8 secondes à jouer, l’odeur de chaos dans l’air. LaMelo prend alors ses responsabilités, remonte le terrain, attaque la raquette et dépose un délice de ballon dans le cercle. Miami tente un dernier exploit, mais les joueurs de Caroline du Nord reviennent parfaitement en défense et contrent l’ultime tentative de Davion Mitchell.

Highlights de la fin de match

CE FINAL DE FOU 💀🥵 pic.twitter.com/Wxrli87opu

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Ce sont finalement les Hornets qui s’imposent dans une ambiance de folie, digne des Playoffs. Ils joueront leur survie vendredi face au perdant du match entre Philadelphie et Orlando.

Fin de saison pour le Heat, qui n’aura pas démérité (loin de là), mais qui aura sans doute payé l’absence de Bam Adebayo, sorti blessé en première mi-temps après une lourde chute et un vilain geste de LaMelo Ball. Côté Charlotte, ce même LaMelo Ball termine avec 30 points et 10 passes (malgré un 2/16 à trois points), bien épaulé par Brandon Miller (23 points) et Moussa Diabaté (8 points, 15 rebonds). En face, Kel’el Ware (12 points, 19 rebonds, 5 contres) et Davion Mitchell (28 points) auront tenté de maintenir le Heat à flot… en vain.

Si vous avez raté ce match, on vous en conjure : faites vous le replay. Et si vous étiez en live, alors vous savez déjà… vous avez assisté à un grand moment de basket. Ce n’était « que » le Play-in mais le Heat et les Hornets nous ont offert une bataille de TRÈS haut niveau… merci, messieurs !