Le 14 avr. 2026 à 19:05 par Nicolas Meichel

Comme chaque année, la Draft NBA 2026 aura lieu durant la deuxième quinzaine du mois de juin, peu après le dénouement des Finales. Les dates exactes viennent tout juste d’être dévoilées par la Ligue.

Prenez votre agenda, et mettez les 23 et 24 juin en rouge.

C’est en effet à ce moment-là qu’auront lieu respectivement le premier et le deuxième tour de la Draft NBA 2026 (à partir de 2h du matin à chaque fois, au Barclays Center de Brooklyn).

Oh ? Nouveauté annoncée par la NBA, la Draft aura lieu un mardi soir cette année !

On était habitués au mercredi ou jeudi mais ça recule encore d’un jour.

Draft 2026 qui sera évidemment commentée sur votre chaîne Twitch préférée 🫶❤️ pic.twitter.com/aqIIHExslx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2026

Cela fait depuis 2024 que la Draft NBA se déroule sur deux jours (avec deux tours). La cuvée 2026 s’annonce particulièrement alléchante, avec plusieurs prospects cinq étoiles – AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cam Boozer, Caleb Wilson… – qui font saliver les dirigeants NBA, à tel point qu’on a atteint des records en matière de tanking cette saison.

La Loterie de la NBA, qui déterminera l’équipe avec le premier choix, aura lieu quant à elle le 10 mai prochain.