La saison régulière est terminée, le Play-in démarre ce soir… c’est donc le moment de revenir sur les plus beaux moments de la saison ! Par « beaux moments », on parle ici des meilleurs matchs de la saison NBA 2025-26. Chacun a ses pépites en tête, le but n’est pas de faire un classement, mais de vous présenter la sélection de la rédac’ TrashTalk des plus belles rencontres que la NBA nous a offertes cette année. Installez-vous, prenez le temps et votez à la toute fin pour VOTRE meilleur match de la saison !

Thunder – Rockets, 21 octobre 2025 (opening night)

Contexte

Fraîchement décorés de leurs bagues et après avoir admiré la bannière de champion monter au plafond, il était l’heure de la rentrée pour les joueurs du Thunder… et pour toute la NBA ! En ce 21 octobre 2025, la NBA reprenait ses droits avec le match d’ouverture de la saison entre le Thunder et les Rockets.

Déroulé

Dans un Paycom Center en feu, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander et ceux de Kevin Durant se sont répondu coup pour coup pendant 48 minutes de pur plaisir. Du grand basket comme on en voit rarement. Jamais plus de 10 points d’écart, de l’adresse, du physique et un scénario fou… car ce match ne s’est pas arrêté à 48 minutes. Non, on en a eu pour 58 minutes de basket, dès le premier match de la saison… une dinguerie !

À la mi-temps, le score était de 57-51 pour les Rockets après un and-one buzzer beater à 3 points d’Ajay Mitchell pour clôturer la première période.

Une deuxième mi-temps de très haut niveau, à l’ambiance de Playoffs (déjà), remplie de highlights plus fous les uns que les autres, s’est conclue par un pull-up mid-range égalisateur de SGA à deux secondes du buzzer.

Une première prolongation, à l’image du match, complètement folle mais pas suffisante pour départager deux équipes mortes de faim à ce moment-là, s’est conclue sur un score de 115-115 grâce à une dernière action rageuse d’Alperen Şengün (39 points, 11 rebonds).

C’est donc dans la deuxième prolongation que les choses se sont décantées, avec une victoire 125-124 du Thunder au bout du suspense, « à cause » d’une sixième faute de KD (23 points, 9 rebonds) à deux secondes du terme, qui a permis à SGA (35 points, 5 passes, 5 rebonds) de gagner le match sur la ligne.

Bref, un match irrespirable qui nous a tous lancés dans la saison de manière inédite et qui, dès le premier jour, est resté gravé dans les mémoires comme l’un des plus beaux matchs d’ouverture de l’histoire et donc comme l’un des plus beaux matchs de la saison 2025-2026.

Highlights

SGA TIES IT TO END 4Q.

SENGUN TIES IT AGAIN IN OT.

SGA SINKS GW FTS IN 2OT.

Just cinematic hoops on Opening night 🍿 pic.twitter.com/ZvUvsVQ69S

— NBA (@NBA) October 22, 2025

Thunder – Spurs, 13 décembre 2025 (demi-finale de la NBA Cup)

Contexte

À ce moment-là de la saison, le Thunder n’avait perdu qu’une seule fois et avançait dans la NBA Cup comme le grandissime favori. Les Spurs, eux, étaient en forme mais devaient composer avec plusieurs blessures, dont celle d’un Victor Wembanyama diminué, qui débutait ce match en sortie de banc. Le vainqueur de cette rencontre rejoignait les Knicks en finale de la NBA Cup.

Déroulé

À Las Vegas, le Thunder prend le contrôle d’entrée, comme attendu, avec un premier quart de patron. San Antonio tient bon malgré tout et, dès le début du deuxième quart, enchaîne trois tirs du parking d’affilée pour revenir dans la partie. Mais le Thunder reste le Thunder et les coéquipiers de SGA (29 points) reprennent jusqu’à 16 points d’avance… à ce moment-là, on pense donc que la messe est dite.

Mais les Spurs s’accrochent, passent un run de 13-0 pour clôturer la première mi-temps, grâce à un Wemby monstrueux en défense et clutch à longue distance, et ne sont plus menés que de trois points (49-46) à la pause.

Au retour des vestiaires, les Spurs passent un cap. Ils remportent le troisième quart-temps, prennent l’avantage et transforment le match en véritable combat de boxe, avec deux équipes qui se rendent coup pour coup jusqu’au bout.

San Antonio fait la différence dans une fin de match irrespirable, notamment grâce à sa défense et son adresse, et fait tomber une équipe du Thunder jusque-là intouchable (16 victoires de suite avant ce match). Cette défaite (111-109) a marqué un coup d’arrêt dans la saison d’OKC, qui perdra ensuite trois de ses cinq matchs suivants, dont deux nouvelles fois face aux Spurs en back-to-back les 24 et 25 décembre.

Cette demi-finale de NBA Cup a donc réellement été un statement de la part de Wemby (22 points dont 15 dans le quatrième quart) et des Spurs, qui ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec n’importe qui, tout en lançant une rivalité grandissante… quel match !

Highlights

Insane Final 3 Minutes of San Antonio

Spurs vs OKC Thunder NBA Cup Semi pic.twitter.com/HQg1Rk3ilK

— NBAbzy (@nbabzyy) December 14, 2025

Mavericks – Hornets, 29 janvier 2026 (duel historique entre Cooper Flagg et Kon Knueppel)

Contexte

Ce match aux allures anodines a finalement livré, probablement, l’un des plus grands duels de rookies de l’histoire entre Cooper Flagg et Kon Knueppel (si ce n’est le plus grand). Dans un American Airlines Center de Dallas en feu, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, chacune portée par son rookie. Au passage, les deux ont signé leur career-high ce soir-là !

Déroulé

Dès le début du match, les deux rookies donnent le ton et se répondent possession après possession. Coop’ prend feu côté Mavericks et enchaîne les dingueries offensives, tandis que Kon réplique avec une adresse extérieure folle et porte les Hornets.

Au fil du match, l’intensité monte encore d’un cran et la décision se fait dans un money time irrespirable. À quelques secondes du terme, Flagg égalise sur un tir à 3 points monumental. Mais sur la dernière possession, Dallas cafouille, et Knueppel provoque une faute… de Flagg. Il convertit ses deux lancers francs pour donner l’avantage définitif à Charlotte.

Flagg signe finalement la meilleure performance All-Time pour un joueur de moins de 20 ans avec 49 points et 10 rebonds, à 20/29 au tir, multipliant les highlights et portant Dallas offensivement. En face, Knueppel a aussi impressionné avec 34 points, un énorme 8/12 à 3 points et les lancers de la gagne… en patron.

Les Hornets s’imposent donc 123-121 au terme d’un match de très haut niveau, qui puait le basket comme on l’aime, qui a fait du bien à tout le monde, qui a montré que la ligue était entre de bonnes mains et qui a surtout donné envie de voir ces deux-là co-Rookies de l’année tant leurs performances et leurs saisons sont exceptionnelles… bref, vous l’aurez compris (ou vous l’aviez déjà compris si vous avez regardé le match), ce match était fou et mérite totalement sa place ici !

Highlights

Final 2 minutes of Hornets vs Mavericks:

Wild ending in a crazy game, Cooper Flagg got caught in the air and fouled Kon Knueppel. Kon made both shots to win the game. Coop fumbled with the inbounds pass and got a heavily contested mid range jump shot that actually somehow almost… https://t.co/anykFBVzYj pic.twitter.com/Ui7rwyvQyt

— SM Highlights (@SMHighlights1) January 30, 2026

Nuggets – Spurs, 4 avril 2026 (un choc Joker x Wemby au sommet)

Contexte

Celui-là est plus récent. Dans un duel au sommet, annoncé comme un vrai statement entre deux gros candidats au titre de MVP, les Nuggets recevaient les Spurs pour ce qui reste dans les mémoires comme peut-être LE plus grand match de la saison… culture de l’instant ou choix logique ? À vous de juger.

Déroulé

Les Spurs prennent le score en début de match et imposent leur rythme pendant la quasi-totalité de la rencontre, jusqu’à nous laisser penser que la victoire ne pourrait pas leur échapper. Un premier quart-temps à haut scoring leur donne un avantage de 7 points (43-36), qu’ils maintiennent jusqu’à la mi-temps (72-65).

San Antonio comptera même jusqu’à plus de dix points d’avance dans le quatrième quart. Mais voilà, ce match ne figure pas dans cette liste pour rien. L’expérience des Nuggets parle, Nikola Jokić s’en mêle, et Denver revient au score à trois minutes du terme.

On bascule alors dans l’irréel, dans ce basket qu’on aime tant : intensité Playoffs, jeu physique, adresse et rebondissements. Les deux golgoths que sont l’Alien (34 points, 18 rebonds, 7 passes, 5 contres) et le Joker (40 points, 8 rebonds, 13 passes, 3 contres) se répondent coup pour coup dans un match épuisant à jouer mais délicieux à regarder.

Et comme si cela ne suffisait pas, Aaron Gordon envoie tout le monde en prolongation. Et là, la magie Jokic opère… ambiance de Playoffs, tension maximale et un shoot qui restera gravé longtemps. Le Serbe fait parler son expérience, Victor résiste mais commence à plier (même s’il continue de sortir des actions de zinzin), et c’est finalement une action décisive et ce fadeaway de Jokic à une minute de la fin qui scelle ce match exceptionnel.

Un avant-goût de Playoffs en pleine saison régulière qui aura laissé tout le monde sur le popotin…

Highlights

WILD OT ENDING Spurs at Nuggets last night. pic.twitter.com/CEeFB6xQ5K

— NBA Replays (@NBAReplays_) April 5, 2026

Lakers – Nuggets, 14 mars 2026 (le duo Reaves-Doncic clutchissime)

Contexte

Dans un mois de mars complètement hallucinant de la part de Luka Doncic et des Lakers, ce match a montré la capacité de Los Angeles à rivaliser avec les meilleurs de la ligue et à ne jamais rien lâcher. Austin Reaves en sauveur, Luka en patron… un vrai beau match de basket, à s’en lever de son canapé !

Déroulé

Les Lakers ont démarré tambours battants ce match avec un premier quart-temps solide et une avance de plus de 15 points dans le deuxième quart, avec une adresse insolente à 3 points à ce moment-là du match (65 %).

À la pause, les Angelinos sont devant de 11 points (61-50) et régalent à la maison. Mais, encore une fois, les Nuggets vont revenir grâce à un immense Nikola Jokic (24 points, 16 rebonds, 14 passes) et repasser devant au début du quatrième quart. C’est en toute fin de match que la rencontre bascule dans la folie et l’irréel. Un mano-à-mano entre les deux équipes voit ce match changer de leader plusieurs fois dans les deux dernière minutes.

Et puis arrive le moment que personne n’attendait, tant cela arrive peu : 5 secondes à jouer, Denver mène 118-115 et Austin Reaves se retrouve sur la ligne des lancers. L’arrière des Lakers met le premier et manque le deuxième intentionnellement, il prend son propre rebond, s’élève et marque avec 1 seconde au chrono. Le miracle vient d’arriver, la folie s’empare de la Crypto.com Arena puisque les deux équipes sont à égalité… direction les prolongations.

Dans ces 5 dernières minutes, le scénario étouffant continue. Aucune des deux équipes n’arrive à prendre le large, jusqu’à ce que Luka Doncic (30 points, 11 rebonds, 13 passes) s’empare du ballon à 125-125 avec 6 secondes au chrono. Le génie slovène part sur la gauche devant Spencer Jones, pénètre dans la raquette puis lance un step-back assassin… et c’est la filoche !

Victoire 127-125 de Los Angeles dans un scénario complètement dingue, à s’en lever de son canapé… on vous l’avait dit !

Highlights

End of 4Q: Lakers 118, Nuggets 118.

Austin Reaves intentionally missed the 2nd FT and made the runner to send Lakers-Nuggets into OT.

Lakers’ first overtime game of the season. pic.twitter.com/urt7OGNvDi

— Khobi Price (@khobi_price) March 15, 2026

LUKA DONCIC ACHÈVE LES NUGGETS EN OVERTIME 🔥🔪😱pic.twitter.com/OhiWu8pVnE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2026

Les mentions honorables