Il n’a jamais été connu pour ses shoots à 9 mètres mais plutôt pour ses acrobaties dans les airs. Pourtant cette nuit, Aaron Gordon a tout rentré. 50 points, 10 bombes de la buvette et une efficacité chirurgicale : le mec a déclenché le mode démon. Malheureusement, les Denver Nuggets repartent bredouilles après une défaite 137-131 en prolongation face à Golden State.

Il y a des soirs où tout tombe dedans. Et pour Aaron Gordon, ce 24 octobre 2025, c’était la version “tout rentre, même les prières”. Face aux Golden State Warriors, le Nugget a sorti le plus gros chantier de sa carrière : 50 points, 17 tirs réussis sur 21 tentés, et 10 sur 11 derrière l’arc. Oui oui, le même Aaron Gordon qui avait jadis pour habitude de jouer au Marsupilami en sautant sur tout le monde pour fracasser le cercle.

Dès le premier quart, le ton était donné : step-backs, catch-and-shoot, même un tir en déséquilibre au buzzer. L’adresse était irréelle, au point que Curry lui-même a dû sourire. Le mec était dans une bulle, littéralement. Pas un tir forcé, pas une hésitation. Juste la confiance absolue d’un joueur qui sent que le cercle fait deux mètres de large. Il est devenu le 6e joueur de l’Histoire de la NBA à inscrire 50 points le jour de la rentrée des classes de son équipe, et le premier de l’Histoire des Nuggets.

Les Nuggets ont pourtant laissé filer le match, incapables de contenir Steph Curry (42 points) et un run létal des Warriors en prolongation. Mais dans la défaite, Gordon a livré une copie historique : meilleur total de points de sa carrière, meilleur pourcentage à 3 points (90 %), et une impression de sérénité nouvelle dans son jeu.

De quoi relancer un débat qu’on croyait enterré : Gordon, simple role-player de luxe… ou véritable troisième option offensive derrière Nikola Jokic et Jamal Murray ? Si l’ailier garde cette confiance au tir, et qu’il commence à artiller avec cette efficacité tous les soirs, préparez vos drapeaux blancs.

Et parce qu’il faut le voir pour y croire, la vidéo de son récital est juste en dessous 👇

Aaron Gordon became the 6th player in NBA history to score 50 or more points in a season opener tonight!

He is the 1st Denver player to complete this feat 🤯 pic.twitter.com/NLM6iLFFhM

— NBA (@NBA) October 24, 2025