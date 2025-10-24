Pas besoin d’être Shai Gilgeous-Alexander pour briller dans ce Thunder-là. Cette nuit, Ajay Mitchell a sorti la plus belle perf de sa jeune carrière : 26 pions en sortie de banc, dans un match de fou furieux (encore) remporté en double prolongation (encore) face aux Pacers.

Il existe parfois des schémas qui se répètent dans la vie. Sur ce début de campagne 2025-26 l’Oklahoma City Thunder semble abonné aux doubles prolongations et… aux belles performances d’Ajay Mitchell. Le sophomore belge a confirmé son bon début de saison après un premier match réussi mardi soir lors de l’Opening Night, et cette fois-ci, son terrain de jeu c’était l’Indiana.

Ce n’était pas censé être sa soirée. Pas quand ton coéquipier claque 55 points, pas quand la rencontre file en double prolongation et que tout le monde retient son souffle. Mais Ajay Mitchell s’en est moqué, alors Ajay Mitchell a déroulé son propre scénario : 26 points à 9/19 au tir, 8/8 aux lancers, et surtout une impression de maîtrise totale.

AJAY MITCHELL CONFIRME !! 🇧🇪

26 points (nouveau record en carrière)

3 rebonds

4 passes

38 minutes de jeu

9/19 au tir

8/8 aux lancers

1 seul ballon perdu

Il régale, y’a une place pour lui à OKC ! pic.twitter.com/ATM8RgYGZ5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2025

Des drives au timing parfait, des coupes dans le dos de la défense, un tempo toujours juste. Pas de blabla, pas de gestes superflus : un basket propre, lucide, chirurgical. Quand certains se liquéfient sous la pression, lui semblait calculer le tout avec un métronome invisible.

Et pourtant, on parle d’un mec de 22 ans, qui, la saison dernière, alors rookie, n’avait joué que 37 matchs pour seulement 6,5 points de moyenne. Pourtant, depuis la reprise, le jeune diable rouge semble transformé. Cette nuit, il a une nouvelle fois rappelé que dans l’univers Thunder, tout le monde peut exploser du jour au lendemain – à condition de comprendre le code : bosse, joue juste, et ne tremble jamais.

À ce rythme, Mitchell n’est plus juste « le petit Belge intriguant de Santa Barbara ». Il devient un vrai nom de rotation. Et vu la densité de jeunes à OKC, se faire une place, c’est presque un exploit en soi. Shai porte la lumière, mais derrière, Ajay s’installe dans l’ombre comme un artisan patient, prêt à sauter sur chaque ouverture.

The Ajay Mitchell game,

26 points, four assists, three rebounds, clutch buckets and the win. pic.twitter.com/IT2iL5DVES

— Derek Parker (@DParkOK) October 24, 2025

Dans une longue et fastidieuse quête de Back-To-Back (remporter deux titres consécutifs), où les hommes de Mark Daigneault avancent avec une cible dans le dos, il est important d’arriver à se démarquer et de prouver que le tacticien peut compter sur eux. Pour l’heure, Ajay Mitchell tient le bon filon, mais attention, il en reste 80 à jouer, et plus si affinités.