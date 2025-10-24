Tiago Splitter remplace Chauncey Billups sur le banc des Blazers

FBI, menottes, et scandale : la rentrée des Blazers ressemble plus à un épisode de Narcos qu’à un long fleuve tranquille. Chauncey Billups écarté pour une affaire de poker illégal, Tiago Splitter prend l’intérim. L’ancien coach du Paris Basket va devoir jouer les pompiers en chef à Rip City.

À Portland, le scénario ressemble à un crossover entre The Wire et The Office. Chauncey Billups embarqué dans une sombre affaire de poker illégal, le FBI a débarqué chez lui hier pour l’arrêter. Et au milieu du chaos, un nom sort du chapeau : Tiago Splitter. Oui, le champion NBA 2014 avec San Antonio, mais surtout l’entraîneur méthodique formé à l’école Spurs, celui qu’on appelait jusque-là “le gars calme du bout du banc”.

Comme l’indique Shams Charania d’ESPN, Splitter devient donc l’entraîneur intérim des Blazers.

Portland Trail Blazers assistant Tiago Splitter will assume head coaching position in the interim in place of Chauncey Billups, sources tell ESPN. Nate Bjorkgren was strongly considered by Portland but decided it was best for the franchise for him to maintain his current role. pic.twitter.com/bUIzHK9XED

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025

Depuis la fin de sa carrière en 2018, le Brésilien a tracé sa route sans bruit mais avec sérieux. Player development coach aux Spurs, puis assistant à Brooklyn sous Steve Nash, avant un passage à Houston et enfin le poste d’entraîneur principal au Paris Basket la saison dernière. Un CV taillé pour construire, pas pour éteindre des incendies. Et pourtant, c’est bien lui qu’on envoie au front pour reprendre en main l’équipe au milieu de cette grosse controverse.

La nomination de Splitter n’a rien d’un coup marketing. Pas de grandes annonces, pas de storytelling. Juste un besoin urgent de stabilité. Dans un vestiaire forcément secoué par l’arrestation de Billups, accusé avec 30 autres personnes dont Terry Rozier d’avoir participé à un réseau de paris / parties de poker truqué(e)s, il fallait un profil sans histoire, un type respecté dans les vestiaires et capable de recoller les morceaux sans rajouter de bruit. Splitter coche les cases : discret, loyal, technicien dans l’âme.

Son défi est de taille. Portland a commencé à montrer des coups d’éclats sportivement, mais cette affaire peut perturber un effectif talentueux mais jeune. Splitter, lui, va tenter de ramener un peu de basket au milieu de tout ça. Rappeler aux joueurs que, malgré tout, la balle orange reste ronde.

Bonne chance, coach. Parce qu’ici, ce n’est pas qu’un chantier : c’est un test de sang-froid grandeur nature.