Résumé de la nuit NBA : dingueries sur dingueries, la NBA c’est vraiment reparti

Le 24 oct. 2025 à 07:42 par Giovanni Marriette

Il n’y avait que deux matchs cette nuit et pour ceux qui pensaient qu’on allait souffler vous vous êtes fourrés le doigt dans… l’œil. Deux dingueries, trois prolongations, deux mecs à plus de 50 pions et… Stephen Curry en dessert. NBA IS BACK !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

J’ai jamais vu Steph dans cet état pour un match d’OCTOBRE

La saison qu’il va nous pondre 😭😭😭 https://t.co/TEfO5vng7l

Le programme NBA de ce soir

  • 0h30 : Raptors – Bucks
  • 1h : Magic – Hawks
  • 1h30 : Nets – Cavs
  • 1h30 : Knicks – Celtics
  • 2h : Rockets – Pistons
  • 2h : Heat – Grizzlies
  • 2h : Pelicans – Spurs
  • 2h30 : Mavs – Wizards
  • 4h : Blazers – Warriors
  • 4h : Kings – Jazz
  • 4h30 : Clippers – Suns
