Résumé de la nuit NBA : dingueries sur dingueries, la NBA c’est vraiment reparti
Le 24 oct. 2025 à 07:42 par Giovanni Marriette
Il n’y avait que deux matchs cette nuit et pour ceux qui pensaient qu’on allait souffler vous vous êtes fourrés le doigt dans… l’œil. Deux dingueries, trois prolongations, deux mecs à plus de 50 pions et… Stephen Curry en dessert. NBA IS BACK !
Les résultats de la nuit
Ce qu’il faut retenir
- Le remake des dernières Finales NBA a donné lieu à un match ÉNORME. Shai Gilgeous-Alexander a collé un 55/5/8, vous avez bien lu, Ajay Mitchell a confirmé avec 26 points alors que pour les Pacers Bennedict Mathurin et Pascal Siakam ont fait ce qu’ils pouvaient. Deux prolongations, ça fait quatre en deux matchs pour le Thunder mais ça fait deux victoires. Le divertissement ultime.
- Pour le premier match des Nuggets cette saison, c’est… Aaron Gordon qui a fait le foufou. 50 points pour AG, à 10/11 à 3-points bah bien sûr, pendant que Nikola Jokic se faisait dessus malgré un énième triple-double. Pour les Warriors le chef Stephen Curry a servi du caviar avec notamment un shoot incroyable pour envoyer tout le monde en prolongations. Bref, on est fatigué, déjà.
Le highlight de la nuit
J’ai jamais vu Steph dans cet état pour un match d’OCTOBRE
La saison qu’il va nous pondre 😭😭😭 https://t.co/TEfO5vng7l
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 0h30 : Raptors – Bucks
- 1h : Magic – Hawks
- 1h30 : Nets – Cavs
- 1h30 : Knicks – Celtics
- 2h : Rockets – Pistons
- 2h : Heat – Grizzlies
- 2h : Pelicans – Spurs
- 2h30 : Mavs – Wizards
- 4h : Blazers – Warriors
- 4h : Kings – Jazz
- 4h30 : Clippers – Suns