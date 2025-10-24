Pour ce remake des dernières Finales NBA, Pacers et Thunder se retrouvaient à Indiana afin de remettre le couvert pour la première fois depuis le mois de juin dernier. Et à ce petit jeu là, c’est bien évidemment Shai Gilgeous-Alexander qui a fait sa loi.

Pourtant, la tronche de ce début de match ne ressemblait en rien à ces superbes Finales NBA 2025, les deux équipes étant très maladroites en début de match, mais ce sont quand même les Pacers, qui font la meilleure (ou plutôt la moins mauvaise) entame et qui virent en tête après un premier quart-temps bien tristoune où l’on note quand même l’apparition d’Ousmane Dieng. Il faut un Shai Gilgeous-Alexander au four et au moulin en face pour maintenir le Thunder à flot. 22-25 à la fin du premier quart-temps, on pourrait croire à un match à l’ancienne, mais en réalité, c’est juste un début de match très laid.

SGA est le seul starter à surnager côté Oklahoma City, le reste du cinq de départ joue à l’aide de ses connaissances, mais l’équipe va quand même reprendre progressivement l’avantage malgré un Pascal Siakam qui s’impose en leader des ‘Cers. La maladresse continue de roder au Gainbridge Fieldhouse, seulement 4/14 de loin pour le Thunder, mais Indiana fait encore pire avec un 4/18.

Comme de coutume, SGA se retrouve trèèèèèèès souvent sur la ligne de réparation et envoie lancer-franc sur lancer-franc. Temps de jeu effectif sur cette première mi-temps : 24 minutes. Temps de jeu ressenti : une réunion calée un vendredi après-midi en dernière minute. Avantage Thunder à la pause, 54 à 47, on va tous vomir un coup et on revient.

La deuxième mi-temps est de bien meilleure facture et les deux équipes se rendent coup pour coup, aucune n’arrivant à distancer l’autre. L’activité de Ben Sheppard et Bennedict Mathurin remet les Pacers dans le coup tandis que le Thunder se repose énormément sur le MVP 2025. Indiana reprend même l’avantage, pour le plus grand bonheur de Tyrese Haliburton et son pull rose. Mais c’est sans compter sur Aaron Wiggins et Ajay Mitchell, qui contribuent à redonner l’avantage aux leurs, en relais de leur franchise-player.

Les deux équipes se rendent coup pour coup et refusent de se faire distancer. Le spectacle proposé est de bien meilleure qualité qu’en première période, Benn Mathurin se fâche aussi rouge que le sandwich du 129, Spicy P marque des paniers importants, Ajay Mitchell tape son record en carrière (26 points), Aaron Wiggins allume de loin. Les coups fusent et ça part en overtime, puis en double. Le Thunder est la première équipe de l’histoire à disputer 2 prolongations dans chacun de ses deux matchs d’ouverture.

Pardon mais ce MOVE de Pascal Siakam…! Sur Holmgren ! pic.twitter.com/0oXwXc0OZb

Mais au final, une cinquième prolong’ en 2 matchs, c’était trop pour Shai Gilgeous-Alexander qui va accélérer encore un coup et enterrer les espoirs des Pacers qui ont tout donné. La sortie de Benn Mathurin pour 6 fautes et la sortie d’Andrew Nembhard sur blessure ont fait mal aux Pacers, mais OKC a été trop fort et repart avec une deuxième victoire en autant de matchs. Score final : 141 à 135, la clim est bien posée à Indianapolis, et Shai Gilgeous-Alexander s’est offert un nouveau record de points en carrière avec 55 unités, reste à savoir combien de temps ce dernier va tenir.

SHAI GILGEOUS ALEXANDER, TAILLE PATRON 👊

55 points (nouveau record en carrière)

8 rebonds

5 passes

2 interceptions

15/31 au tir

23/26 aux lancers francs

2/7 à trois points

Le MVP en titre, de retour aux affaires 🤷‍♂️ pic.twitter.com/yY5DfnjQ0I

