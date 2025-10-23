On y est ! Cards Corner c’est aujourd’hui jeudi 23 octobre à partir de 20 heures en live. Une première pour une très grosse émission dédiée aux cartes à collectionner de NBA et de foot. Une co-production par un quatuor de rêve avec So Foot, Voggt, Domingo et TrashTalk pour vous proposer un contenu inédit à ce jour dans le monde du Hobby francophone.

Les grandes infos

Date : jeudi 23 octobre à 20h

Lieu : en LIVE sur les chaînes Twitch et Voggt de Domingo

Hosts : Domingo et Alex (TrashTalk mais ça vous l’aviez)

Programme : talk autour des cartes NBA et foot avec des invités collectionneurs et/ou breakers, ouvertures de boîtes, giveaways…

Encore plus d’infos à retrouver ICI. Et ce qu’on peut rajouter c’est que le collectionneur et breaker Cards Attak s’attellera à ouvrir bon nombre de boxs, que Valouzz viendra nous parler cartes de foot, que Thierry sera également de passage pour causer cartes vintage, Grant Hill et Paris Card Show. Cette magnifique liste d’invités est d’ailleurs non-exhaustive…

Deux infos à noter tout de suite :

Pour profiter des giveaways, il vous faudra télécharger l’application Voggt. Comme les choses sont bien faites, vous pourrez bénéficier de 10€ de réduction sur votre première commande grâce au code TRASHTALK10 ( le code doit être saisi lors de la création du compte. Une fois ajouté, le code sera automatiquement crédité et restera valable pendant 7 jours après son activation)

Pour nous rejoindre sur le live, ça se passe ci-dessous à partir de 20h :