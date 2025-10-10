Ça bouge dans le monde des cartes de sport en ce moment ! Vous avez sûrement vu Domingo et Alex parler collection récemment sur Twitch ou YouTube. Cette fois, on passe à la vitesse supérieure avec un live exceptionnel et de nombreux invités issus du monde du Hobby. Réservez déjà votre soirée du jeudi 23 octobre (20h) pour Cards Corner, l’émission co-produite par un quatuor de rêve : Voggt, Domingo, So Foot et TrashTalk !

Les grandes infos

Date : jeudi 23 octobre à 20h

jeudi 23 octobre à 20h Lieu : sur les chaînes Twitch et Voggt de Domingo

sur les chaînes Twitch et Voggt de Domingo Hosts : Domingo et Alex (TrashTalk mais ça vous l’aviez)

Programme : talk autour des cartes NBA et foot avec des invités collectionneurs et/ou breakers, ouvertures de boîtes, giveaways…

L’émission

L’idée a germé tout au long de l’été pour aboutir à Cards Corner, une émission dans laquelle Alex et Domingo vont papoter cartes de NBA et de foot avec des guests hyper cool lors d’un gros live en plein début de saison NBA.

Pendant plus de deux heures de direct, nos hosts préférés vont parler des collections actuelles ou vintage, de leurs préférences, de ce qu’ils collectionnent et surtout de pourquoi ils adorent ça, sans oublier de débriefer un peu l’actu des premiers matchs NBA de la saison. Plusieurs invités viendront les rejoindre pour parler de leur passion et de leur PC (personal collection) parfois délirante tout en ouvrant des boxs.

Ça tombe bien, de très belles boîtes de cartes devraient être breakées durant le live. Sans tout dévoiler, les nombreux invités seront amenés à ouvrir des Court Kings, des Obsidian et peut-être un peu de vintage, mais aussi la prestigieuse collection Silhouette ou de la One and One avec toujours un peu de pédagogie pour les nouveaux arrivants dans le Hobby.

Mais vous l’avez lu en introduction, les copains de So Foot seront aussi de la partie avec un gros volet dédié aux cartes de foot. Nos cousins du ballon rond ont aussi droit à de sacrées pépites et on laissera la parole aux spécialistes.

L’émission sera à suivre en live sur les chaînes Twitch et Voggt de Domingo. La plateforme de live shopping déjà bien connue des collectionneurs a prévu les choses en grand avec un dispositif vidéo aux petits oignons et de nombreux giveaways tout au long de la soirée sur l’application Voggt. Et comme on aime faire les choses bien, il y a 10€ de réduction pour toutes les ouvertures de compte avec le code TRASHTALK10.

* Le code doit être saisi lors de la création du compte. Une fois ajouté, le code sera automatiquement crédité et restera valable pendant 7 jours après son activation.

Les projets se bousculent dans le microcosme de la collection de cartes de sport en France et, ici, ce ne sont pas les idées qui manquent pour développer la passion du Hobby dans l’Hexagone. Le train est en gare et tout le monde est bienvenu pour monter à bord. La collection, ça se partage, ça se discute, ça se montre, et ça se vit en direct sur Cards Corner.