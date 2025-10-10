Le 10 oct. 2025 à 17:26 par Nicolas Meichel

Chaque année, avant le début de saison, la NBA réalise un gros sondage auprès des différents general managers de la Grande Ligue. Voici ce qu’il faut retenir des résultats. Spoiler : Victor Wembanyama et Nikola Jokic ont plus que jamais la cote.

Qui sera champion NBA en 2026 ?

Selon le traditionnel sondage annuel de la NBA, interrogeant les GM de la Ligue :

1⃣ Thunder : 80%

2⃣ Cavs : 7%

3⃣ Nuggets : 7% pic.twitter.com/cLDjbUNr2z

Qui sera le MVP de la saison 2025-26 ?

1⃣ Nikola Jokic : 67%

2⃣ Luka Doncic : 10%

3⃣ Shai Gilgeous-Alexander : 8%

4⃣ Victor Wembanyama : 7% pic.twitter.com/TliXtIU651

Quel joueur prendriez-vous pour démarrer une franchise NBA aujourd’hui ?

1⃣ Victor Wembanyama : 83%

2⃣ Shai Gilgeous-Alexander : 13%

3⃣ Nikola Jokic : 3% pic.twitter.com/M3slmnCQhl

Quelle équipe NBA a réalisé la meilleure intersaison ?

1⃣ Hawks : 53%

2⃣ Rockets : 27%

3⃣ Nuggets : 10% pic.twitter.com/dzC1iXOTXP

Qui sera le Rookie de l’Année 2025-26 ?

1⃣ Cooper Flagg : 93%

2⃣ VJ Edgecombe : 3% pic.twitter.com/0EcJ2SQ2H2

Qui est le meilleur défenseur en NBA ?

1⃣ Victor Wembanyama : 80%

2⃣ Rudy Gobert : 7%

3⃣ Evan Mobley : 7% pic.twitter.com/BGTU5Lp6u1

Qui est le meilleur coach en NBA ?

1⃣ Erik Spoelstra : 52%

2⃣ Mark Daigneault : 34%

3⃣ Tyronn Lue : 7% pic.twitter.com/7LOL7PV0x2

Quelle équipe NBA possède le meilleur noyau de jeunes ?

1⃣ Thunder : 50%

2⃣ Spurs : 27%

3⃣ Pistons et Rockets : 10% pic.twitter.com/kwlPYYKGmE

Qui est le joueur NBA le plus athlétique ?

1⃣ Amen Thompson : 58%

2⃣ Anthony Edwards : 23% pic.twitter.com/1U0aAXRyn2

Quel joueur NBA est le meilleur leader ?

1⃣ Stephen Curry : 43%

2⃣ Jalen Brunson : 13%

3⃣ Nikola Jokic : 10% pic.twitter.com/VoM1A6W8Sl

Quel joueur NBA possède le meilleur QI basket ?

1⃣ Nikola Jokic : 80%

2⃣ LeBron James : 17%

3⃣ Chris Paul : 3% pic.twitter.com/nnMfLwTJqo

À quel joueur donneriez-vous la balle pour un tir de la gagne au buzzer ?

1⃣ Stephen Curry : 47%

2⃣ Kevin Durant : 17%

3⃣ Tyrese Haliburton : 13% pic.twitter.com/DY4g0hPv1I

