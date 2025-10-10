Luka Doncic veut jouer le plus longtemps possible avec LeBron James

Quand LeBron James prendra-t-il sa retraite ? Le suspense reste total. Mais on en connaît un qui espère voir le King raccrocher le plus tard possible : Luka Doncic.

Avant de devenir – contre toute attente – le coéquipier de LeBron James, avant de devenir le visage des Mavs et avant d’être joueur NBA, Luka Doncic n’était qu’un fan parmi les millions d’admirateurs du King. Alors débarquer dans la même équipe que ce dernier, c’était comme un rêve qui se réalise pour le génie slovène.

Depuis l’improbable transfert de février dernier, Luka et LeBron ont trouvé une belle complicité sur les parquets. Et Doncic ne veut pas que ça s’arrête de sitôt, malgré la retraite de James qui approche et les différentes rumeurs sur son avenir.

« Doncic comme Reaves adorent jouer avec James et souhaitent que leur collaboration continue » a indiqué l’insider Dave McMenamin (ESPN). « Doncic, qui idolâtrait James lorsqu’il était gamin, apprécie leur partenariat et estime que James est essentiel à la capacité de L.A. à gagner aujourd’hui. »

Quand deux stars « ball-dominant » du calibre de Doncic et James évoluent dans la même équipe, ça peut parfois faire des étincelles. Surtout quand l’une évolue toujours à un niveau All-NBA à 40 piges et que l’autre – 26 ans – débarque avec l’étiquette de nouveau franchise player. Surtout aux Los Angeles Lakers. Mais depuis février, le duo semble être sur la même longueur d’onde.

En dehors de quelques rumeurs, laissant entendre que l’entourage de LeBron était un poil jaloux de l’attention portée à Luka de la part des dirigeants des Lakers, les deux superstars ont su s’adapter l’une à l’autre, James faisant notamment évoluer son jeu pour devenir plus un joueur sans ballon. LeBron reste une source d’inspiration ainsi qu’un mentor pour Luka, tandis que Doncic peut aider James dans les derniers chapitres de sa carrière. Et ne comptez pas sur le Slovène pour être perturbé par le potentiel « Farewell Tour » de LBJ.

« Luka n’est pas non plus intimidé par le spectacle ou le cirque qui pourrait accompagner son association avec James alors que celui-ci termine sa carrière, car Doncic a déjà fait l’expérience d’une légende vieillissante en tournée d’adieu lorsque la dernière saison de Dirk Nowitzki avec les Dallas Mavericks a coïncidé avec la première année de Doncic en tant que rookie. » – Dave McMenamin

Toujours selon ESPN, Luka Doncic ne veut pas s’impliquer dans la décision du King concernant sa retraite. LeBron James, lui, a d’ores et déjà indiqué que sa décision n’allait pas dépendre du Slovène.

Néanmoins, une chose est sûre : Doncic va apprécier chaque moment passé aux côtés de son idole de jeunesse.

