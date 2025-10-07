La grosse annonce de LeBron James ? Une simple pub pour Hennessy…

Après avoir donné rendez-vous à la planète basket lundi soir, LeBron James a annoncé « The Second Decision » ce mardi : rassurez-vous, le King ne prendra pas encore sa retraite, par contre il s’est mis bien avec Hennessy, une marque de spiritueux.

Il nous a bien eus le bougre.

Alors qu’il a tenu en haleine toute la planète basket en teasant une potentielle retraite hier, LeBron James a réalisé le contre-pied parfait en annonçant une nouvelle collaboration avec Hennessy.

La décision de LeBron…

… c’est une pub pour Hennessy.

On souffle tellement fort putain. pic.twitter.com/E82WDjIe1J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 7, 2025

Bon, on connaît des gens qui l’avaient peut-être deviné, genre des commerciaux et autres marketeux de chez Hennessy…

Néanmoins, avec un hashtag #TheSecondDecision, et une description « The decision of all decisions » sous le tweet qui a enflammé les réseaux sociaux hier, c’était difficile de ne pas imaginer une grosse annonce concernant sa fin de carrière.

Je m’attendais à rien, j’suis quand même déçu.

On voyait la pub arriver à 8000km, mais de là à nous vendre du COGNAC en reprenant les éléments de The Decision…

Bref, coup de comm bien moche mais il a dû s’en mettre plein les poches donc j’imagine que c’est super 👍

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 7, 2025

Roi de la comm’ et du business, le King a encore réalisé un gros coup, focalisant les yeux du monde entier sur lui pour une simple pub. Certains crieront au génie marketing, d’autres diront que LeBron est un peu fatiguant sur les bords…