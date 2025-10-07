Les Knicks, seule équipe qui intéresse Giannis Antetokounmpo en cas de transfert !

Les rumeurs autour d’un transfert de Giannis Antetokounmpo se sont bien calmées depuis cet été, mais l’insider Shams Charania a décidé de remettre une pièce dans la machine : le Freak et les Knicks auraient partagé un intérêt mutuel durant l’intersaison !

Giannis Antetokounmpo sous le maillot de New York, en train d’enflammer le Madison Square Garden ? Cela reste un fantasme pour les fans de basket et tout particulièrement ceux des Knicks. Mais parfois, du fantasme à la réalité, il n’y a qu’une demande de transfert.

Dans un long papier sur ESPN, Shams Charania a balancé une petite bombe en affirmant que le Freak voyait les Knicks comme la seule véritable équipe dans laquelle il pourrait jouer, en cas de départ des Bucks. L’insider a même ajouté que New York et Milwaukee ont brièvement discuté cet été, au cours d’une « fenêtre de négociation exclusive », sans pour autant que ça ne débouche sur quoi que ce soit de sérieux.

Damn. Giannis verrait les Knicks comme la seule équipe – hors Milwaukee – pour laquelle il aimerait bouger.

Et les Bucks et Knicks ont discuté cet été… sans aller plus loin pour le moment.

Ça chauffe…! 🔥

Après une troisième élimination consécutive des Bucks au premier tour des Playoffs, les rumeurs autour d’un transfert de Giannis Antetokounmpo ont animé l’actu NBA au début de l’été.

Selon ESPN, les Bucks et plusieurs sources à travers la NBA s’attendaient à une demande de transfert du Freak fin juillet, quand ce dernier a rencontré le manager de Milwaukee Jon Horst en Grèce. Cette demande n’est jamais arrivée, mais ça n’a pas empêché Giannis d’exprimer ses inquiétudes concernant les chances des Bucks de remporter un second titre, et par la même occasion son ouverture concernant un potentiel avenir en dehors des frontières de Milwaukee. Un vrai coup de pression en interne donc.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et Antetokounmpo semble vouloir donner une nouvelle chance aux Bucks de prouver qu’ils sont bien l’équipe où il peut remporter cette fameuse deuxième bague. Néanmoins, Milwaukee est loin d’être sorti d’affaire.

Giannis said in July that a lot of people “tried to convince him” to play for the Knicks

When asked if he would stay in Milwaukee, he responded with a less-than-confident “probably” 😳 pic.twitter.com/1Df8pSkXV6

Toujours selon Shams Charania, Giannis Antetokounmpo n’a pas fermé la porte à un départ. Et si les Bucks venaient à galérer en début de saison, le Greek Freak pourrait formellement demander son transfert. On rappelle aussi que l’ancien MVP peut devenir agent libre dès la fin de la campagne 2026-27. L’été prochain pourrait donc être « l’été de Giannis », avec potentiellement un giga trade qui change radicalement le paysage de la NBA.

Que ce soit New York ou les autres équipes de la NBA, tout le monde va garder un œil attentif sur le dossier du Freak. On sait à quel point ce dernier est attaché à Milwaukee et il a toujours prolongé aux Bucks même dans des climats d’incertitude. Sauf qu’aujourd’hui, Giannis a 30 ans, et les Bucks semblent s’éloigner du titre plutôt que de véritablement s’y approcher.

Antetokounmpo sera-t-il encore à Milwaukee après la prochaine deadline ? En 2026 ? En 2028 ? Bien malin celui qui peut prédire son avenir. Mais une chose semble certaine : le futur de Giannis n’a jamais été aussi incertain.

Shams: « Only place Giannis wanted outside Milwaukee: Knicks

« Bucks & Knicks talked August…Bucks sources: Knicks didn't make [viable] offer…NY: Bucks weren't serious

« It's expected Giannis will keep options open depending on how Bucks start year

« His peak leverage: Summer 26 »

