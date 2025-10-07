Portland Trail Blazers, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Portland Trail Blazers.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Un vrai pas en avant.

Voilà comment on pourrait résumer la saison 2024-25 des Blazers : 15 victoires en plus par rapport à la campagne précédente, en course pour une place au play-in tournament, et surtout des bases enfin posées pour permettre au projet d’avancer.

Symbole de ces progrès, une défense qui est passée de la 23e efficacité NBA à la 16e, et qui figurait même dans le Top 10 lors de l’année civile 2025. Le sophomore Toumani Camara, qu’on a eu l’opportunité d’interviewer, a carrément eu des votes pour le titre de DPOY (Défenseur de l’Année) et a été nommé dans la All-Defensive Second Team.

La saison dernière a aussi été la première de Deni Avdija à Portland, lui qui a vite montré son apport des deux côtés du terrain tout en réalisant une magnifique fin de saison régulière. Shaedon Sharpe – deuxième scoreur de l’équipe après Anfernee Simons – a franchi un vrai cap dans sa troisième année. Les jeunes Scoot Henderson et Donovan Clingan (rookie) ont eux connu des hauts et des bas mais le talent est là.

Du côté des vétérans de l’équipe, Jerami Grant et Deandre Ayton n’ont pas dépassé les 50 matchs, ça tombe bien car vous verrez qu’ils ne font plus vraiment partie du projet.

Le marché de l’été

Ils partent : Deandre Ayton, Anfernee Simons, Jabari Walker, Dalano Banton, Bryce McGowens, Justin Minaya, Taze Moore

Deandre Ayton, Anfernee Simons, Jabari Walker, Dalano Banton, Bryce McGowens, Justin Minaya, Taze Moore Ils prolongent : Matisse Thybulle, Chauncey Billups (coach)

Matisse Thybulle, Chauncey Billups (coach) Ils arrivent : DAMIAN LILLARD, Jrue Holiday, Yang Hansen, Blake Wesley, Caleb Love (two-way)

Damian Lillard is back ! On était obligés de commencer par ça, tant Dame D.O.L.L.A. est synonyme avec la franchise des Blazers. Coupé par les Bucks cet été après sa rupture du tendon d’Achille, Lillard est de retour à la maison pour 42 millions de dollars sur trois ans. Une belle histoire, même s’il ne jouera pas cette année.

Fatigués par son comportement de gamin et son manque de professionnalisme, les Blazers ont décidé de couper les ponts avec Deandre Ayton via un buyout. Le poste de pivot titulaire est réservé à Donovan Clingan, tandis que le phénomène chinois Yang Hansen – rookie de 2m18 – devrait être l’une des attractions de la saison à Rip City.

Autre départ à signaler, celui d’Anfernee Simons. Talentueux en attaque mais plot/cible en défense, Simons était sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat, et Portland ne voulait visiblement pas trop le prolonger. C’est ainsi qu’il a été envoyé à Boston contre Jrue Holiday, l’un des meilleurs vétérans en NBA. Jrue apportera expérience, défense et cohésion de groupe, une belle recrue donc pour les jeunes Blazers même si la franchise a dû sacrifier pas mal de flexibilité financière (35 millions par an jusqu’en 2028 pour Jrue).

Dans les bureaux, sachez aussi que Chauncey Billups a été récompensé d’une prolongation de contrat (jusqu’en 2028) après les progrès de la saison dernière. Les Blazers ont également été vendus, après des années de rumeurs, la famille Allen laissant la franchise aux mains de Tom Dundon pour la modique somme de 4 milliards de dollars.

L’effectif 2025-26 des Blazers

Meneurs : Jrue Holiday , Damian Lillard, Scoot Henderson, Caleb Love (two-way)

, Damian Lillard, Scoot Henderson, Caleb Love (two-way) Arrières : Shaedon Sharpe , Rayan Rupert, Blake Wesley, Sidy Cissoko (two-way)

, Rayan Rupert, Blake Wesley, Sidy Cissoko (two-way) Ailiers : Toumani Camara , Matisse Thybulle

, Matisse Thybulle Ailiers-forts : Deni Avdija , Jerami Grant, Kris Murray

, Jerami Grant, Kris Murray Pivots : Donovan Clingan, Robert Williams III, Yang Hansen, Duop Reath

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Les Blazers vont tenter de consolider les belles choses démontrées l’an passé, tout en continuant de faire progresser les jeunes.

Cela pourrait pousser Jerami Grant – qui pensait être tradé cet été – sur le banc. Deni Avdija et Toumani Camara sont en effet des locks dans le cinq majeur, tandis que Grant a vu ses stats et ses responsabilités diminuer l’an passé. Si Jerami ne semble pas vraiment emballé par le costume de remplaçant, c’est ce qu’on lui donnerait aujourd’hui. À voir si Chauncey Billups est d’accord, ou s’il placera plutôt Shaedon Sharpe dans le rôle de boosteur offensif en sortie de banc.

Sur l’axe 1-5, pas trop de suspense en début de saison. Jrue Holiday sera meneur titulaire sachant que Lillard est out toute l’année et Scoot Henderson blessé pour les premières semaines. Au retour de ce dernier, on surveillera particulièrement la rotation sur les lignes arrières. En pivot, on retrouvera le géant Donovan Clingan, qui voudra franchir un cap en tant que sophomore.

Chauncey Billups l’a dit au Media Day : cette équipe a beaucoup de talent mais pas de superstar pour porter tout le monde sur les épaules. De quoi se reposer sur le collectif des deux côtés du terrain. Défensivement, le potentiel de cette équipe est réel et c’est dans leur moitié de terrain que les Blazers chercheront avant tout les victoires. En attaque, Billups veut plus de rythme, plus de mouvement et un scoring partagé pour être moins prévisible.

Au final, le roster de Portland présente un mélange séduisant entre jeunesse, expérience et collectif. Niveau profondeur d’effectif, ça reste à voir selon les blessures et les progrès de certains jeunes (un coup à jouer pour Rupert ?), mais il y a de quoi faire de belles choses.

TTFL : les joueurs des Blazers à suivre

Deni Avdija.

Pas de pick premium à Portland, mais un sleeper à surveiller en Deni Avdija. L’Israélien a cartonné après le All-Star Break l’an passé – 23,3 points, 9,7 rebonds et 5,2 passes de moyenne avec d’excellents pourcentages – à tel point qu’il a commencé à entrer dans nos decks TTFL. S’il confirme cette saison, on pourrait le sélectionner de plus en plus.

On gardera un petit œil aussi sur Shaedon « get buckets » Sharpe, qui pourrait continuer à augmenter ses stats offensives avec le départ d’Anfernee Simons.

Qu’attendre des Blazers cette saison ?

Les Blazers ont fait un gros jump la saison dernière pour sortir des bas-fonds du Wild Wild West, on attend confirmation cette année. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire se mêler à la course au play-in voire même aux Playoffs, en se rapprochement lentement mais sûrement d’un bilan positif.

Cela passera forcément par des jeunes qui continuent de progresser : Sharpe (en année contractuelle, demande 100 millions de dollars pour prolonger…), Camara, Clingan, Scoot Henderson. Cela passera aussi par un Deni Avdija qui confirme sa belle dynamique de l’an passé, et des vétérans qui font le boulot pour permettre à ce noyau de franchir un nouveau cap.

Collectivement, ces Blazers ont la possibilité d’être l’une des dix meilleures défenses de la NBA. Et quand vous êtes Top 10 dans ce secteur, habituellement les victoires suivent. Portland devra néanmoins prouver que son attaque peut être plus efficace que l’an dernier : seulement deux équipes de l’Ouest (Utah et les Pelicans) attaquaient moins bien que les Blazers en 2024-25. Ça pique un peu.

En résumé, on imagine bien ces Blazers poursuivre sur leur pente ascendante, même si c’est peut-être encore un peu tôt pour vraiment faire du bruit à l’Ouest.

Le pronostic du rédacteur : 40 victoires – 42 défaites

