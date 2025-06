C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. Direction bien au Nord maintenant, et plus précisément à Portland, pour le bilan des Trail Blazers. Spoiler : il n’y a pas eu de Playoffs dans l’Oregon.

Ce que TrashTalk avait annoncé

24 victoires pour Alexinator, 23 victoires pour Bastinho. Pas exactement le même nombre de victoires, en revanche, la Team Apéro est unanime sur une chose : la dernière place à l’Ouest promise aux Trail Blazers. Y a du talent, y a du potentiel, mais y a encore du taf à fournir pour redevenir ne serait-ce qu’une équipe de Playoffs.

Ce qu’il s’est vraiment passé

36 victoires pour 46 défaites ! Douzièmes et donc effectivement pas qualifiés pour les Playoffs, mais tout de même, les Blazers ont été capables de surprendre pendant cette saison régulière.

Le collectif des Trail Blazers commence doucement mais sûrement à prendre forme malgré certaines blessures qui ont retardé l’allumage de l’équipe. Entre Matisse Thybulle qui a loupé une grande partie de la saison, et les pépins physiques récurrents de Shaedon Sharpe et Anfernee Simons, Chauncey Billups a dû jongler, et il s’en est plutôt bien sorti, en tout cas bien mieux que la saison dernière !

Quand ils jouent, Sharpe et Simons peuvent être de vraies machines à highlights. Scoot Henderson est toujours irrégulier mais commence à montrer de plus gros flashs de son immense potentiel, Deni Avdija, arrivé pendant l’été, a confirmé le sien en montant en puissance tout au long de la saison, Donovan Clingan et Deandre Ayton forment une belle paire à l’intérieur avec Jerami Grant au poste 4. Mais aussi, nous avons également un certain Toumani Camara, en provenance de Bruxelles, en Belgique, qui a abattu un sacré chantier défensif pendant toute la saison, tout en prenant du galon offensivement au fil des matchs.

Tout ça nous a donné un mix sympathique entre jeunesse et expérience, entre fougue et sagesse, et il semblerait que l’équilibre ait donné quelque chose d’intéressant cette saison, sans toutefois parvenir à devenir la belle surprise dans la redoutable conférence Ouest. Quelque chose se prépare à Portland, avec Chauncey Billups à la baguette (en tout cas pour l’instant) et les jeunes émergents comme Sharpe, Henderson, Avdija ou tout simplement Toumani Camara, déjà élu dans le deuxième meilleur cinq défensif de la saison.

Malheureusement, la grosse série de fin de saison n’y a rien fait : les Blazers sont partis en vacances mi-avril, avec l’envie que ce soit la dernière fois avant un moment.

La saison des Blazers en quelques articles

L’image de la saison

L’une des fameuses envolées de Shaedon Sharpe sous le maillot des Blazers. L’arrière Canadien ne joue pas toujours à cause des blessures, mais comptez sur lui pour garnir les top 10 dès qu’il est en tenue. Portland pourrait bien vite devenir une “équipe League Pass” si les victoires commencent à arriver et que les tomars sont toujours aussi violents.

Pourquoi on peut sourire

Parce que les petits jeunes commencent à se montrer, et que le collectif mis en place sous la garde des anciens pourrait être encore plus sympathique la saison prochaine. Toumani Camara, Deni Avdija, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Donovan Clingan voire Anfernee Simons et Deandre Ayton s’ils restent, tout le monde voudra faire encore mieux et Chauncey Billups pourrait bien avoir trouvé une belle formule avec ce groupe. On lui souhaite car il vient d’être prolongé, et il faut confirmer les progrès de cette saison.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que l’équilibre est encore précaire et que c’est toujours un peu le bazar. Qui est le vrai franchise-player ? Qui sera encore là l’an prochain ? Qui garder ? Qui transférer ? Qui choisir à la Draft ? Mais ou est donc Ornicar ? Tant de questions qui doivent chauffer pas mal de crânes dans l’Oregon. Aussi, les blessures ont miné pas mal de choses à Portland, et on espère que ça ira mieux dans les saisons à venir.

Et la suite ?

Cap sur la Draft à Portland, où la franchise a le 11è choix. Une belle opportunité d’ajouter une pièce à fort potentiel à un effectif qui n’en manque pas. Les Blazers sont à un virage et ils vont devoir faire la part belle à la jeunesse, ce qui signifiera forcément dégager certains vétérans. Bien malin qui saura dire à quoi ressemblera exactement le roster l’an prochain. Mais en tout cas, les Deandre Ayton, Anfernee Simons ou encore Jerami Grant pourraient bien être invités à aller voir ailleurs pour donner encore davantage les clefs à la jeunesse dorée locale.

Source stats : TrashTalk