Scoot Henderson : “Je pense que nous allons bientôt devenir l’une des meilleures équipes de la Ligue”

Scoot Henderson a de grandes ambitions pour les Blazers. Il voit bien Portland être de retour au sommet de la NBA dans les prochaines années.

Avec un bilan de 8 victoires pour 16 défaites, les Blazers sont loin, même très loin d’un bilan positif. Si on peut noter un léger mieux côté Portland, il n’y a vraiment pas de quoi sauter au plafond.

Malgré tout, cette petite évolution ne semble pas se caractériser sur le terrain tant Rip City se prend branlée sur branlée. La dernière en date ? Cette défaite de 42 points face au Jazz qui possèdent le 14ème pire bilan de l’Ouest, on le rappelle.

Une situation qui ne semble pas inquiéter Scoot Henderson. Le numéro 3 de la Draft 2023 est même plutôt optimiste puisqu’il voit les Blazers devenir une des meilleures équipes de la Ligue dans les prochaines années.

“Je pense que nous allons bientôt devenir l’une des meilleures équipes de la Ligue grâce à notre noyau de jeunes. Nous avons Donovan Clingan qui montre petit à petit ce qu’il sait faire ou encore Shaedon Sharpe. Mon principal objectif est de leur donner le ballon pour qu’ils puissent montrer leurs talents au monde entier.” Scoot Henderson

Dans le fond, Scoot n’a pas totalement tort. Donovan Clingan et Shaedon Sharpe ont tous les deux le potentiel pour devenir de très bons joueurs, mais il en faut un peu plus pour devenir une top équipe de NBA et ça commence par avoir un coach plus compétent.

Si sur le plan du jeu, Chauncey Billups n’a rien d’un fin tacticien, il est réellement apprécié par le groupe.

“Chauncey s’assure que j’appelle les bons systèmes, c’est-à-dire ceux que mes coéquipiers apprécient tout en me faisant entendre sur le terrain. Chauncey se fait entendre quand il jouait et c’était un leader. C’est ce genre de choses qu’il essaye de me transmettre.”

Faire du Scoot Henderson, un Chauncey Billups Jr, voilà l’actuel travail du coach de Portland. Il faut au moins ça pour devenir une des meilleures équipes de NBA.

Maintenant, il faut joindre les actes aux paroles et c’est ici que tout se complique.

