Le marché des consultants bat son plein et de nombreux anciens joueurs sont concernés. Jamal Crawford devrait notamment rejoindre la chaîne NBC. De son côté, Amazon Prime cherche à convaincre Dirk Nowitzki de rejoindre ses plateaux.

Déjà apparu sur TNT ou NBA TV, Jamal Crawford prend goût à son rôle de consultant. Sauf que l’ancien sixième homme le fera pour NBC la saison prochaine. Selon Andrew Marchand de The Athletic, la chaîne a sécurisé un accord avec J-Crossover. On apprend aussi que NBC viserait un autre nom bien clinquant : Reggie Miller ! Rien n’est néanmoins lancé de ce côté-là, et on est pour le moment au stade des rumeurs.

Du côté d’Amazon Prime, on se prépare aussi pour la rentrée. La marque à la flèche a obtenu l’accord de Ian Eagle en commentateur mais n’a pas encore annoncé de signatures de consultants pour l’accompagner. Une shortlist existe néanmoins. On y retrouve Blake Griffin, une piste évoquée depuis quelques semaines déjà, mais aussi Stan Van Gundy, plus vu sur un banc NBA depuis son départ des Pelicans en 2021.

Plus fort encore, Amazon aimerait convaincre Dirk Nowitzki de venir rejoindre son équipe. L’Allemand, véritable légende NBA, serait une prise de taille pour la chaîne mais reste à savoir si le chouchou des Mavs est intéressé à l’idée de jouer les consultants.

Source texte : Andrew Marchand / The Athletic