Les clefs de la nouvelle masterclass défensive du Thunder face aux Mavs

Facile vainqueur des Mavs cette nuit, le Thunder a livré une prestation impressionnante sur le plan défensif. Luka Doncic et Kyrie Irving ont connu une soirée bien difficile.

Inscrire 33 points est une soirée au bureau pour des talents offensifs comme Kyrie Irving ou Luka Doncic. Sauf que hier soir face au Thunder, les jeux guards ont cumulé 33 points.. à eux deux. C’est tout simplement le plus petit total de points des deux joueurs ensemble depuis le début de leur association selon ESPN.

Doncic en particulier, a eu droit à un traitement spécial, le Thunder ayant décidé de le mettre en boîte. Sur les 27 écrans demandés par Luka, la moitié ont eu comme conséquence de le voir se faire doubler voire tripler par la défense d’OKC. Objectif : lui faire perdre des ballons ou forcer un autre joueur de Dallas à sanctionner les prises à deux. Une tactique qui a parfaitement fonctionné et Luka lui-même a vanté les mérites de la défense du Thunder en conférence de presse d’après-match. Des propos rapportés par ESPN.

« Ce n’est pas pour rien qu’ils sont la meilleure équipe défensive de la ligue. Ils ont d’excellents joueurs défensifs. Ils ont décidé de me doubler à chaque fois, alors il faut leur donner du crédit. Je veux dire qu’ils ont vraiment, vraiment, vraiment bien défendu aujourd’hui ». – Luka Doncic

Même constat pour Kyrie Irving, qui valide tout à fait la stratégie mise en place par OKC, à savoir le couper lui et Luka de leurs coéquipiers.

« Ils font un excellent travail et ils veulent que le ballon soit dans les mains d’autres joueurs de votre équipe. Quand on est obligé de faire ça à chaque possession, c’est ce qui fait le succès. Ils nous empêchent d’obtenir des tirs de qualité, que ce soit moi ou Luka, et ils veulent que le ballon soit laissé à d’autres personnes. C’est le jeu de la NBA. Maintenant, vous voulez que la balle sorte des mains du meilleur manieur de balle ou du meilleur marqueur et vous laissez les autres faire ».

On parlait des ballons perdus juste au-dessus et OKC en a profité pour sanctionner de l’autre côté du terrain avec 36 points en contre-attaque. Avec 14 interceptions sur ce match, le Thunder a aussi fait honneur à son statut de maitre des steals en NBA. On peut aussi parler des rebonds offensifs gobés par le Thunder : 17 ! De quoi assurer de nombreuses secondes chances et limiter les ripostes de Dallas.

Outre la stratégie de doubler Luka, on peut aussi vanter les mérites des défenseurs du Thunder sur le plan individuel. Lu Dort a encore été phénoménal sur Luka Doncic, un Lulu qui n’en finit plus de louer ses qualités. Cason Wallace a aussi été très précieux pour limiter Kyrie Irving. Pour Shai Gilgeous-Alexander, le héros de la victoire, le boulot défensif de ses deux coéquipiers a plus impacté la victoire que ses 39 points.

“Lu et Cason ont fait un sacré travail. C’est plus impressionnant de les tenir aussi bas que de marquer 39 points. Je pense que le fait de tenir ces deux-là aussi bas nous a vraiment donné une chance de gagner le match. Nous avons eu l’impression de contrôler le match grâce à cela. Il est très rare que l’on parvienne à maîtriser ces deux joueurs de cette manière.”

Source texte : ESPN