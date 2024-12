Bonne nouvelle pour les fans des Clippers, le retour de Kawhi Leonard approche à grands pas. La star de Los Angeles s’est entraînée pour la première fois avec le reste de l’équipe.

Kawhi Leonard n’a toujours pas foulé les parquets cette saison à cause d’une inflammation survenue dans son genou droit.

Depuis quelques jours, ça s’active autour de la superstar. Si la semaine dernière, un retour avant Noël était évoqué, maintenant, place à la reprise de l’entraînement avec les Clippers comme le rapporte ESPN.

Attention ! Kawhi ne joue toujours pas les matchs avec le groupe, mais il y va étape par étape en commençant par du travail sans contact.

“Je pense que la chose la plus importante pour lui, c’est de prendre confiance. Avoir la confiance qu’il peut continuer à jouer sans ressentir la douleur.” Tyronn Lue

Kawhi Leonard on the court again after practice pic.twitter.com/uW5AxzJG3P

— Joey Linn (@joeylinn_) December 10, 2024

Un retour qui a mis du baume au cœur à tout le vestiaire des Voiliers. De quoi donner un coup de boost à une équipe des Clippers qui vient de perdre Derrick Jones Jr out pour deux semaines à cause d’une élongation aux ischiojambiers.

Si ce retour se confirme et que Kawhi est bel et bien à 100%, les Clips pourraient voir leurs ambitions basculer dans une nouvelle dimension. Actuellement top 6 de l’Ouest, les locataires de l’Intuit Dome surprennent cette saison avec l’une des meilleures défenses de la Ligue (6ème avec 108,5 points encaissés par match).

Le tout sans leur meilleur défenseur. Sacrée ironie.

Ainsi, d’ici Noël et pour la première fois cette saison, les Los Angeles Clippers version 2024-25 pourraient être à 100%.

Un magnifique cadeau pour les fans qui n’attendent plus que ça.

Source texte : EPSN