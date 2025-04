Trae Young : “Pour moi, ne pas faire les Playoffs est un échec”

Les Atlanta Hawks ont été éliminés après avoir perdu leurs deux matchs de play-in contre le Orlando Magic et le Miami Heat. Une mauvaise farce floridienne qui n’a pas plus à Trae Young. En conférence de presse, il a été honnête en parlant de la saison de son équipe comme d”un “échec” après ces deux revers consécutifs.

La saison des Atlanta Hawks n’a pas été simple. Rapidement, la blessure de Jalen Johnson a changé les plans de la franchise et de Trae Young qui ont du encore plus “se concentrer sur les jeunes et faire en sorte que tout le monde s’améliore tous les jours”. Au vu de l’évolution de certains joueurs comme Zaccharie Risacher, le meneur de jeu peut affirmer que cet objectif a été atteint, mais ce n’est pas suffisant selon lui.

Après la défaite des Faucons contre le Miami Heat, Trae Young s’est présenté en conférence de presse et a été très honnête lorsqu’il a fallu dresser le bilan de l’exercice 2024-25 :

“Nous voyons tous la saison différemment. Pour moi, ne pas faire les Playoffs est un échec, peu importe qui est sur le terrain. Quelle que soit l’adversité à laquelle nous avons dû faire face en raison des blessures, j’ai toujours pensé que nous avions un groupe suffisamment bon pour faire les Playoffs.”

L’équipe de Géorgie y a cru jusqu’au bout. Derrière leur leader, ils ont réalisé un superbe dernier quart-temps contre le Heat pour arracher une prolongation. Mais quand Davion Mitchell décide de terminer ta saison, tu as des raisons d’être amer.

Même s’il a, à plusieurs reprises, félicité les jeunes joueurs de l’équipe au cours de sa prise de parole, Trae Young a également fait comprendre que d’aider à les développer n’était pas l’objectif majeur de sa carrière actuellement, qu’il n’était peut-être pas exactement sur la même chronologie que sa franchise !

“Personne ne nous considère comme un prétendant au titre. Tout ce qui compte, c’est de s’améliorer chaque jour et de se concentrer sur cet objectif. C’est quelque chose qu’on m’a dit avant le début de la saison, et ce sur quoi je devais me concentrer. Les gens savent à quel point je tiens à gagner, c’est tout ce qui m’importe.”

Pourra-t-il gagner rapidement dans sa situation à Atlanta, c’est possible, mais il va falloir que les jeunes passent un sacré cap cet été et, peut-être, que son Front-Office songe à mieux l’entourer. Trae Young n’a encore jamais joué avec un joueur décrochant une sélection au All-Star Game à ses côtés.

