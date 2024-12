Kawhi Leonard de retour avant Noël ?

Absent depuis le début de la saison à cause de son maudit genou, Kawhi Leonard continue de regarder les matchs des Clippers depuis le banc. Mais cela pourrait bientôt changer si l’on en croit certains bruits de couloir.

Les fans des Clippers auront peut-être droit à un joli cadeau durant les fêtes de fin d’année.

D’après Bill Simmons, grosse voix dans le monde de la NBA, Kawhi Leonard pourrait en effet retrouver les terrains avant même l’arrivée du Père Noël. Simmons se base sur une source proche des Clippers, déclarant que Kawhi monte en puissance en vue d’un retour. On vient d’apprendre également – via Tomer Azarly de ClutchPoints – que Leonard a repris les exercices de shoot sur le parquet.

Kawhi Leonard is expected to return to the LA Clippers lineup “before Christmas,” sources tell @BillSimmons:

“My Clippers guy was telling me Kawhi’s coming back before Christmas. I think he’s ramped up. He’s ramped up and ready to go.”

(h/t: @TheArfur) pic.twitter.com/MVBgucJ8EJ

— Andy (@APH00PS) December 5, 2024

Ça vaut ce que ça vaut, mais sachez aussi que les Clippers ont prévu une soirée “bobblehead” spécial Kawhi le 16 décembre prochain, lors d’un match à domicile face au Jazz…

Sources texte : Bill Simmons, ClutchPoints, Law Murray