LeBron James incertain face aux Hawks ce vendredi

LeBron James ratera-t-il son premier match de la saison ce soir ? C’est une possibilité, lui qui est listé comme incertain à cause d’un bobo au pied.

Le King a pour objectif de jouer 82 matchs cette saison, mais cet objectif risque de ne plus tenir très longtemps.

Comme l’indique ESPN, une douleur au pied gauche pourrait obliger LeBron à faire l’impasse sur la rencontre entre les Lakers et les Hawks ce vendredi soir à Atlanta. En crise, les Angelinos restent sur deux raclées face à Minnesota (109-80) et Miami (134-93), et devront absolument proposer un autre visage face aux Hawks. Avec ou sans James.

Sur les 22 premiers matchs de la saison, LeBron James tourne à 22 points, 9 passes, 8 rebonds et 4 pertes de balle en moyenne. Néanmoins, à presque 40 balais, le King a eu un gros coup de moins bien ces deux dernières semaines et un peu de repos ne lui fera sans doute pas de mal.

