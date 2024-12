LeBron James fait son âge, et c’est triste à voir

Meilleur scoreur de l’histoire de la NBA et actuellement dans sa 22e saison, LeBron James a sans cesse repousser les limites de la longévité. Mais cela fait depuis quelques matchs que le King est dans le dur, lui qui a connu l’une de ses pires soirées en carrière la nuit dernière à Minnesota. L’heure du déclin est-elle finalement arrivée ?

Nous sommes à la fin du premier quart-temps du match Wolves – Lakers hier soir. LeBron James tente une pénétration sur Julius Randle mais rate son tir. Il parvient à prendre le rebond offensif et a un lay-up tout fait, sauf qu’il se rate complètement.

LeBron missing wide open layups now 😭🕊️ pic.twitter.com/Pt6HdkMqcZ

— BricksCenter (@BricksCenter) December 3, 2024

Plus tard dans le match, au milieu du troisième quart, LeBron tente un catch and shoot à 3-points depuis le corner droit. Il envoie un… airball affreux, à tel point qu’on a eu l’impression qu’il y avait eu un gros courant d’air dans la salle.

LeBron missing wide open layups now 😭🕊️ pic.twitter.com/Pt6HdkMqcZ

— BricksCenter (@BricksCenter) December 3, 2024

Dans la lourde défaite des Lakers à Minnesota (80-109), LeBron James a sauvé in extremis sa série exceptionnelle de matchs consécutifs à 10 points, mais c’est bien le seul point positif de la soirée du King. En 31 minutes, il a terminé à seulement 10 unités en shootant à 4/16 au tir dont 0/4 à 3-points, pour 6 pertes de balle et un +/- de -28, pire stat de toute son équipe.

Des chiffres inquiétants

Puisqu’on est dans les stats, en voici quelques-unes qui symbolisent bien les difficultés actuelles de LeBron James.

0/19 :

LeBron James reste sur 19 ratés consécutifs derrière la ligne à 3-points. Il n’a pas marqué le moindre tir primé depuis le match à Phoenix le 26 novembre dernier. À croire qu’il ne veut pas dépasser son ancien coéquipier Kyle Korver (tous les deux sont à 2 450 tirs primés en carrière, 7e all-time) au classement des shooteurs les plus prolifiques de l’histoire.

-21 :

Quand LeBron James est sur le terrain cette saison, les Lakers possèdent un net rating de -21 points pour 100 possessions d’après Cleaning The Glass. Durant ses 21 premières saisons, jamais le King n’était dans le négatif. C’est une grande première et la stat fait très mal. Quand on creuse un peu plus, on voit aussi que les Lakers sont plus performants en attaque comme en défense quand LeBron n’est pas sur le parquet. James possède un +/- de -5,3 en moyenne cette année.

As someone who does enjoy slandering lebron it may be actually be over and it’s sad to say💔💔💔 he’s had slow starts but his net rating is horrific https://t.co/F7xqvVgbJ1 pic.twitter.com/Z1o1hJ5FXg

— Ali (@abootynation) November 30, 2024

À la décharge du King, il est bon de souligner que LeBron est parfois aligné avec des joueurs du banc, ce qui peut plomber ses propres chiffres. Exemple tout simple hier à Minnesota : James a joué avec Gabe Vincent, Cam Reddish, Armel Traoré et Max Christie / D’Angelo Russell entre la fin du premier quart et le début du second. Résultat ? Les Lakers ont pris un 19-8 en un peu plus de cinq minutes.

Néanmoins, James n’a clairement plus le même impact qu’avant, et on est gentils en disant ça.

4 :

Entre le 23 novembre et aujourd’hui, LeBron James a joué six matchs. Sur ces six matchs, il n’a pas réussi à atteindre la barre des 20 points à cinq reprises, dont quatre fois de suite. Quatre matchs de suite sans marquer 20 pions, ce n’était plus arrivé au King depuis sa saison… rookie en 2003-04.

Cette saison, LeBron James tourne à “seulement” 22 points par match, là aussi sa plus faible moyenne depuis sa première année dans la Ligue. On note aussi que son pourcentage de réussite au tir – 48,2% – est son plus faible depuis la campagne 2006-07.

Cette baisse au scoring s’explique en partie par une volonté du coach J.J. Redick de plus impliquer Anthony Davis en attaque, lui qui est clairement devenu la première option des Lakers cette saison. LeBron est peut-être plus que jamais dans un rôle de playmaker / all-around player, mais même là il est moins performant que d’habitude. Certes il distribue 9 passes décisives par match, mais perd surtout 4 ballons en moyenne. James a accumulé pas moins de 30 turnovers sur ses six derniers matchs !

LeBron just looks horribly out of rhythm.

Off target passes, bad reads. Even his jump shot is off (12 for 42 from three last 8 gms).

Doesn’t exactly look explosive either, something to keep an eye on, but he certainly can play much better than this. https://t.co/E0srDkkNs1

— Jason Timpf (@_JasonLT) November 30, 2024

LeBron James et la crise de la quarantaine ?

Voir LeBron James rater des lay-ups, envoyer des airballs, se faire crosser par Donte DiVincenzo ou bâcher par Naz Reid, forcément ça perturbe. Plus que ça : ça fait de la peine.

On a vu le King maltraiter la concurrence pendant deux décennies, repoussant sans cesse les limites de la longévité. On l’a vu normaliser l’excellence dans un monde qui semble de plus en plus anormal. On l’a vu dominer de Cleveland à Los Angeles en passant par Miami, toujours avec la même régularité. LeBron a longtemps semblé indestructible, voire éternel. Mais actuellement, il n’est que l’ombre de lui-même. Et les Lakers en payent clairement le prix (cinq défaites en sept matchs).

Si les premiers signes de déclin de LeBron James ne datent pas d’hier, on n’a pas le souvenir de l’avoir vu autant en galère sur un match comme à Minnesota ce lundi, et même sur une période de dix à quinze jours si on prend en compte ses récentes performances.

LeBron just looks horribly out of rhythm.

Off target passes, bad reads. Even his jump shot is off (12 for 42 from three last 8 gms).

Doesn’t exactly look explosive either, something to keep an eye on, but he certainly can play much better than this. https://t.co/E0srDkkNs1

— Jason Timpf (@_JasonLT) November 30, 2024

Au vu de ce qu’il montre en ce moment, LeBron James donne l’impression de ne plus avoir la capacité à poser son empreinte physiquement sur un match, en tout cas de manière régulière. Il manque d’explosivité, d’agressivité vers le cercle, et son 0/19 à 3-points s’explique probablement par le fait qu’il n’a plus les mêmes jambes qu’avant.

La réalité est ce qu’elle est : LeBron est sur le point d’avoir 40 ans et cela se voit, tout particulièrement en back-to-back comme hier à Minnesota.

James a comme objectif de jouer les 82 matchs de la saison 2024-25, et c’est tout à son honneur, mais pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire au vu de ce qu’il montre actuellement sur les parquets. J.J. Redick lui-même a des doutes sur la capacité du King à tenir la distance dans sa 22e saison NBA (via ESPN).

“Je ne sais pas si c’est dans son intérêt et dans le nôtre, mais s’il se sent bien, il devrait jouer. Mais nous voulons évidemment gérer cela du mieux que nous pouvons.” – Redick après la défaite à Minnesota

Connaissant la résilience du King, on ne serait pas surpris de voir LeBron James lâcher un gros carton offensif lors des matchs à venir. On imagine qu’il a envie de fermer quelques bouches, comme il a tant pu le faire tout au long de sa carrière. Mais aujourd’hui plus que jamais, LeBron fait son âge. En attaque, en défense, et même dans le body langage.

C’est donc à ça que ressemble le déclin de celui qui est peut-être le meilleur joueur de l’histoire de la NBA ?

It’s looking like this just might be Bron’s last season.

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) November 30, 2024