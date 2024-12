La question des back-to-backs fait énormément parler en NBA. Jaylen Brown est venu ajouter sa pierre à l’édifice. Pour lui, les superstars ne peuvent pas se permettre de ne pas les jouer.

“C’est difficile d’être une bonne équipe si certains meilleurs joueurs ne jouent jamais les back-to-backs.”

Jaylen Brown a mis les deux pieds dans le plat concernant son avis sur la gestion des back-to-backs. Pour lui, ce sont des moments nécessaires à la création d’une équipe qui a de grandes ambitions.

“Personne dans la Ligue n’est différent. En tant qu’équipe, ces moments [les back-to-backs] font partie de l’adversité. Si vous voulez faire quelque chose de grand, vous devez les accepter. C’est difficile d’être une bonne équipe si certains des meilleurs joueurs ne jouent jamais les back-to-backs. “

Jaylen Brown on the importance of consistently being in the lineup:

“As you’re looking to do something special, those are the moments you’ve got to accept. It’s hard for teams to be great if some of their best players never play back-to-backs.” pic.twitter.com/AnkmMztZV1

— Bobby Krivitsky (@BobbyKrivitsky) December 3, 2024

Selon lui, c’est encore plus le cas pour les superstars. Être un joueur majeur d’une équipe et pouvoir mouiller le maillot deux soirs de suite montre qu’on est disponible pour le groupe et ça permet de mettre tout le collectif sur le droit chemin.

Jay-B ne mentionne pas de nom en particulier, mais à l’approche de 2025, de plus en plus de superstars se permettent de faire l’impasse sur un match lors d’un back-to-back. En tête de file, on retrouve, bien sûr, Joel Embiid.

En marge de la saison, le pivot des 76ers avait déclaré qu’il ne jouerait probablement plus jamais un back-to-back de sa carrière. Cette décla avait été confirmée par Daryl Morey, le GM des 76ers, ajoutant que Paul George ne devrait pas jouer deux soirs consécutifs cette saison.

C’est quand même super sympa d’avoir un duo de stars payé plus 100 millions de dollars cette saison et ne pas pouvoir l’aligner deux jours de suite, vous ne trouvez pas ?

Plus largement, la NBA cherche toujours à durcir ses règles concernant le traitement des superstars. Le but de la Ligue est d’avoir tous les meilleurs joueurs présents chaque soir et on ne peut pas dire qu’elle ne s’en donne pas les moyens. Entre des amendes pour infraction à la politique de participation ou la limite de 65 matchs minimum pour prétendre à un trophée individuel, Adam Silver se creuse les méninges.

Source texte : X / Bobby Krivitsky