La NBA inflige 100 000 dollars d’amende aux Hawks

La NBA a estimé que les Hawks n’avaient pas de raison valable – médicalement – d’avoir laissé Trae Young au repos lors de la rencontre contre Boston en NBA Cup. Le résultat ? Une infraction de la Player participation policy, et 100 000 dollars d’amende !

Le montant est salé, mais tout le monde est bien au courant des sanctions encourues comme dirait l’autre. Les Hawks ont en tout cas été attrapés par la NBA pour avoir laissé Trae Young en civil le 12 novembre dernier. La Ligue a mené une enquête auprès d’un spécialiste indépendant, qui a jugé que Young était finalement apte à jouer.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/Bu0A3GwFSG

— NBA Communications (@NBAPR) November 26, 2024

Une violation de la Player participation policy, règlement mis en place la saison passée pour limiter les absences de joueurs majeurs durant la régulière et les Playoffs. L’objectif est évidemment d’inciter les équipes à envoyer leurs stars un maximum de fois sur le parquet pour créer de l’intérêt, et donc de l’audience.

Source : NBA PR