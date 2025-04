Rockets – Warriors : ça chauffe fort dans la série ! Apéro TrashTalk

Quelle série physique et intense entre Houston et Golden State ! Après un Game 2 hyper intense et des craintes autour de la blessure de Jimmy Butler, toutes les questions sont les bienvenues. Les Rockets vont-ils faire le travail chez les Warriors ? Comment Steve Kerr va s’ajuster en cas d’absence de Butler ? C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !