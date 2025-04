Nolan Traoré se présente officiellement à la Draft NBA 2025 !

Prospect français d’abord majeur de la cuvée 2025, puis ensuite en retrait dans les différentes prédictions suite à une saison en dent de scie à Saint-Quentin, Nolan Traoré se présente officiellement à la Draft NBA. Il est actuellement annoncé 18e, chez ESPN.

Nolan Traoré peut-il remettre un gros coup de hype chez les scouts d’ici la fin de saison ? D’abord annoncé dans le top 5 de la cuvée par la plupart des grands médias américains et européens, le meneur tricolore de Saint-Quentin a connu une année à plusieurs vitesses, du côté de l’Aisne. Le voici officiellement candidat à la Draft, une annonce qui devrait susciter un peu d’intérêt autour de son nom.

Despite an uneven season, Nolan Traore’s talent shines through every time he steps on the court. His ability to get to spots on the floor with outstanding ball-handling, playmaking creativity, and difficult shot-making prowess gives him a high ceiling to grow into long-term. https://t.co/TqfjxafG3O pic.twitter.com/jDG1bxEY60

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 24, 2025

D’ici au mois de juin, Traoré aura peut-être l’opportunité de se montrer avec son club, qui lutte toujours pour une place en Playoffs du championnat de France de basket. Cette saison, le prospect propose 10,8 points, 1,7 rebonds et 5,2 passes de moyenne à 37,2% au tir, 28,2% à 3-points et 72,3% aux lancers-francs. Grand meneur par la taille, capable d’exploiter très proprement les picks and roll grâce à une grosse lecture du jeu, il aura assurément de belles qualités à proposer à l’équipe qui choisira de s’engager avec lui lors de la Draft, le 25 juin prochain.