Inutile de la présenter, depuis 2022 l’Incroyable Brocante Sports est LE rendez-vous annuel incontournable pour toutes les passionnées et tous les passionnés de sport à Paris. L’année 2025 sera encore un grand cru et ce à double titre puisque l’événement présenté par So Foot et TrashTalk s’exportera hors des frontières de la capitale pour la toute première fois. Sortez vos agendas, on se retrouve à Villeneuve d’Ascq pour l’Incroyable Brocante Sports le 24 mai prochain.

Et si on venait à votre rencontre ? Lors des trois premières éditions, l’espace de Ground Control a fait le plein de visiteurs venus de Paris et bien au-delà. On remet évidemment cela cette année le 18 mai pour celles et ceux qui habitent Paris. Si vous êtes du Nord, bonne nouvelle, vous n’aurez plus besoin de vous déplacer aussi loin. L’Incroyable Brocante Sports s’invite dans votre jardin (et celui de Pau Gasol) pour une édition exceptionnelle au Grand Playground de Villeneuve d’Ascq le 24 mai 2025.

Même concept, nouveau lieu

Pas de panique pour les habitués, le concept reste le même. Une trentaine de brocanteurs seront là, sur leurs stands, pour proposer à la vente des milliers de pièces, du plus évident au plus improbable, du pin’s au maillot, en passant par les casquettes, les chaussures, les fanions, les cartes, les jeux vidéo, les magazines, les livres et des pots de fleurs à base de ballons de basket… Tous les sports seront représentés, football et panier-ballon en tête, mais on trouvera également des articles autour du cyclisme, du tennis, du rugby, du baseball, du football US ou encore du hockey, pour ne citer qu’eux. Il y en aura pour toutes les envies et pour toutes les bourses, de quelques euros à plusieurs centaines d’euros pour certaines pièces de collection très recherchées.

Récapitulatif des infos pratiques

Date : 24 mai 2025

Lieu : Grand Playground

Horaires : de 10h à 19h

Entrée : gratuite, ouvert à toutes et à tous

Adresse : 127, avenue le Notre, 59491 Villeneuve-d’Ascq

Accessibilité : Métro Centre Croix (Ligne 2 / 9 arrêts depuis la Gare des Flandres) // Tramway Villa Cavrois

Contact : brocante@sofoot.com // contact@trashtalk.co

Il y aura des cartes à collectionner ?

Le Hobby est en train de prendre de plus en plus de place dans le paysage des collectionneurs en France. Pour l’occasion, les copains du Lille Card Show seront présent pour parler de leur prochain événement qui aura lieu le 27 septembre au B’Twin Village. Les organisateurs ne viendront pas les mains vides puisqu’ils exposeront leurs cartes disponibles à la vente ou à l’échange et ont prévu d’inviter quelques exposants cartes pour les accompagner. De quoi donner un petit aperçu de ce bel événement dont la troisième édition s’annonce mémorable.

C’est ouvert à tout le monde ?

Oui ! Si vous êtes collectionneur ou collectionneuse aguerri(e) et à la recherche de pièces de collection signées et rares, vous trouverez probablement votre bonheur. Si vous voulez juste vous faire un petit plaisir avec un maillot de Vince Carter Raptors violet d’occasion ou compléter votre collection personnelle de cartes de Kyle Kuzma (chacun ses goûts), vous devriez également pouvoir arriver à vos fins. Et si l’idée pour vous est juste de faire une balade du samedi en famille dans un lieu cool avec des gens encore plus cool autour de vous : vous serez au bon endroit aussi. En clair, du pin’s au maillot signé, du petit objet classique à la pièce de collection, il y en aura pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les envies dans cette Incroyable Brocante Sports.

C’est cher l’entrée ?

C’est gratuit. Soit environ zéro euro. Sauf pour Nico Harrison qui devra débourser quelques millions pour espérer pouvoir rentrer.

Il y aura de quoi boire un verre ou manger ?

Là encore, c’est un oui ! Boissons chaudes, boissons fraîches et restauration seront proposées sur place. L’équipe envoyée en repérage s’est régalée et vous devriez forcément vous en mettre plein les papilles avec un food court composé de 5 restaurants et 2 bars qui propose beaucoup de diversité. Que vous soyez plutôt brasserie française, pâtes et pizzas, burgers ou salade, il y en aura pour tous les régimes, avec même des produits locaux pour les curieux qui viennent d’un peu plus loin.

On fait comment s’il pleut ?

Tout de suite les grands clichés sur le Nord ! Rassurez-vous, le Grand Playground est un lieu plein de ressources et il est complètement couvert. Les vents pourront tourbillonner autant qu’ils veulent, la pluie pourra tomber par trombe, tout le monde sera au sec.

Il y aura des animations autour de la brocante ?

Un grand oui. Encore un ! Le lieu en lui-même contient une friperie baptisée “Le Gros Marché” et un superbe espace jeux qui seront ouverts ce samedi 24 mai. Si vous voulez défier Alex au baby-foot ou au flipper, c’est à Villeneuve d’Ascq que ça se passe. Vous pourrez même croiser le futur Luke Littler en train de s’entraîner aux fléchettes.

Est-ce qu’on peut faire partie de l’aventure en tant que brocanteur ?

Et la réponse est un… Oui ! Si vous avez des pépites incroyables et que vous souhaitez les vendre, vous remplissez deux des principaux critères pour faire partie de l’aventure. Pour en savoir plus, contactez-nous sur brocante@sofoot.com ou sur contact@trashtalk.co. Il ne reste plus beaucoup d’espaces disponibles mais nous ferons notre maximum pour vous trouver un endroit.

Pourquoi c’est immanquable ?

Des milliers de pièces et objets divers et variés, proposés à la vente dans une fourchette de prix allant de 1€ à l’infini, des gens passionnés dans tous les coins d’un lieu très agréable pour passer tout ou partie de son samedi, des trucs à boire et à manger, de quoi s’amuser toute la journée. Alors, parlez-en autour de vous et surtout, venez, avec vos familles, vos amis, vos collègues.