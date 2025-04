MVP 2024-25 : les pronostics de la rédaction

On connait depuis dimanche le podium final de chaque trophée individuel pour la saison 2024-25. La logique a globalement été respectée, et on attend désormais de savoir qui décrochera la timbale pour chaque award. Pour patienter on vous file les pronos de la rédac, comme toujours saupoudrés de quelques punchlines et autres takes affreuses. Ci-dessous ? Nos avis pour le trophée de… MVP !

Nico M.

On a vécu une Course au MVP complètement folle cette saison, mais au final il ne peut en rester qu’un : Shai Gilgeous-Alexander. Oui, la saison de Nikola Jokic est historique, lui qui est devenu le premier pivot à sortir une campagne en triple-double de moyenne, tout en étant dans le Top 3 des trois principales catégories statistiques, avec en prime une efficacité insolente. Mais le dossier MVP de SGA n’a absolument aucun point faible : excellence individuelle (une des meilleures saisons au scoring et à l’efficacité en tant qu’arrière), impact des deux côtés du terrain, surdomination collective (68 victoires pour le Thunder !), performances marquantes… bref, Shai a le profil type du MVP. La différence de 18 victoires entre Oklahoma City et Denver cette année fait pencher la balance en sa faveur, tout comme les prestations défensives très moyennes du Joker. Si certains crieront à la fatigue des votants, et que d’autres assurent déjà qu’on regrettera ce choix dans dix ans, je persiste et je signe. MVP 2024-25 : Shai Gilgeous-Alexander.

Giovanni

On a notre trio final, ou plutôt notre duel infernal et un Grec sympa mais qui sera surtout là pour servir les petits fours. Mais rentrons dans le vif du sujet. Sur les 50 dernières saisons, tant Nikola Jokic que Shai Gilgeous-Alexander auraient probablement été MVP les 50 fois avec la saison qu’ils viennent d’accomplir. Trop de domination, trop de facilités, trop de beauté, d’élégance, tout est trop parfait. Shai a coché la case “perfs monumentales” qu’il lui manquait et son bilan collectif est monstrueux, Nikola Jokic a poussé le concept de point center à un firmament qui ne sera sans doute plus jamais atteint, visuellement tout autant que tactiquement et statistiquement. Alors pour cette fois je vais jouer les utopistes et rêver à une improbable égalité dans les votes, pour connaitre cette année le tout premier duo de MVP de l’histoire. Franchement, ce serait incroyable non ? MVP 2024-25 : Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander.

Nico V.

Bon désolé, je vais être cru mais cela n’est en aucun cas une attaque à Shai Gilgeous-Alexander. Sa saison est absolument monumentale, tant collectivement qu’individuellement. Il domine avec une élégance rare ses adversaires, est le chef de la meilleur équipe de la ligue. Toutefois, bon sang mais mince quoi, ce qu’il nous fait, l’autre géant des Nuggets là. Saison en triple-double de moyenne, son équipe sur son dos, parfois trop. Des nuits historiques, des exploits si impressionants mais si banals qu’ils ne surprennent plus. Laissons nous emporter par l’exploit vivant qu’est Nikola Jokic. MVP 2024-25 : Nikola Jokic

Robin

Giovanni, mon cher rédacteur en chef, ne s’est pas mouillé et croyez-moi j’aimerais faire pareil. C’est la première année que je n’arrive pas à choisir. Parlez moi de burger, de pizza, mais ne me demandez pas de trancher. C’est comme choisir entre mes enfants imaginaires (et entre nous, je pense que le plus drôle sera mon préféré). Toute la saison, mon instinct me parlait canadien et en même temps, lorsque mon regard froid se pose sur la ligne statistique de Nikola Jokic, je sais que, dans trois ans, si je ne lui donne pas, je m’insulterai. Mais toutes les phrases du type “il ne faut pas vivre avec des regrets” sont des conneries, tout le monde en a, et je suis de ceux qui prennent les décisions avec le coeur et le ventre. Alors ce sera un burger supplément sirop d’érable ! MVP 2024-25 : Shai Gilgeous-Alexander.

Timéo

Nul besoin de vous dire qui sera troisième dans cette course, tant le Grec est surtout là parce qu’il fallait bien trois finalistes. Non, le vrai duel pour ce MVP se tient évidemment entre Shai et Jokic, une bataille qui nous aura divertis tout au long de la saison. Mais l’heure des comptes est arrivée et je suis persuadé que le Canadien l’emportera sur le Serbe. Pas en raison d’un écart de niveau, je suis même plutôt du genre à penser que Niko est le meilleur joueur du monde, mais plutôt pour le storytelling. Jokic a déjà trois MVP, Shai aucun et aurait pu l’emporter l’année dernière, son équipe est première de Conférence. Loin de moi l’idée de décrédibiliser la saison monstrueuse du numéro 2 mais j’ai quand même l’impression que les fleurs déjà offertes à son adversaire vont pousser les votants à vouloir changer un petit peu. Si on retire le contexte, mon MVP serait fan de chevaux, mais en prenant tout en compte. MVP 2024-25 : Shai Gilgeous-Alexander.

Alex T

C’est assez compliqué de devoir se projeter sur ce vote car les deux méritent tellement. Une égalité (un co-MVP) serait incroyable, le happy end parfait, mais ça semble peu probable malgré tout. Quitte à trancher entre les deux, je choisirais plutôt Nikola Jokic, qui sort une année incroyable et historique avec son triple-double de moyenne (premier pivot à le faire). Je pense que les multiples trophées du Serbe jouent contre lui dans l’esprit des votants. Si les deux n’avaient aucun MVP, le vote serait assez simple à mon sens. Pour autant, je trouve qu’il y a une certaine logique au final car Shai va sans doute le gagner cette saison. Perso, je lui aurais plutôt donné l’an dernier et Jokic cette année, ça va faire l’inverse, mais après tout qu’importe. On a deux joueurs incroyables à suivre tous les soirs, profitons juste de ça. MVP 2024-25 : Nikola Jokic

Clément

Pour l’ensemble de l’œuvre de Shai Gilgeous-Alexander avec un Thunder qui a instauré une dictature sur la conférence Ouest, ce serait assez juste de le voir couronné de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Mais désolé, à mon sens, même s’il n’a pas un bilan collectif aussi flatteur que son principal concurrent, Nikola Jokic est la définition même du terme “valuable” et il faudrait carrément coller sa photo à côté de la définition dans le Petit Larousse. Désolé hein, mais factuellement, sans le Joker, les Nuggets ressemblent davantage au Wasquehal Flash Basket qu’aux Nuggets, avec tout le respect que j’ai pour la Green Family évidemment. Jokic a posé un triple-double de moyenne pour la première fois de sa carrière et a porté tout le Colorado sur ses épaules et peut-être même l’Avalanche, l’équipe de NHL. Ce sera probablement serré, mais je donne le pivot Serbe comme vainqueur de ce trophée et il pourra même remercier Giannis pour la participation. On me demande mon avis et c’est ce que je fais non ? MVP 2024-25 : Nikola Jokic