Au cours des deux premiers matchs de la série Lakers – Wolves (1-1), Anthony Edwards a été solide à défaut d’être transcendant. Et si c’était pour ce soir dans le Game 3 ?

23,5 points, 7 rebonds, 4,5 passes à 41% au tir dont 35%.

Voici les moyennes d’Anthony Edwards sur ce début de série face aux Lakers. Dans le Game 1, il n’a pas trop été en réussite (8/22) mais a réussi à trouver ses copains pour aider les Wolves à enchaîner les tirs à 3-points (21/42 !). La deuxième manche a été marquée par des fulgurances (coucou Jaxson Hayes) mais un impact irrégulier dans une rencontre où Minnesota a pas mal galéré en attaque.

“C’est quelque chose que je n’ai jamais vu avant. Dès que j’avais la balle, ils ont commencé à faire une sorte de défense en zone. C’était un peu déroutant par moment, mais on va regarder de la vidéo et être prêts (pour le Game 3).” – Anthony Edwards après le Game 2

Dans le Game 2, la défense des Lakers a répondu sur le plan physique et a fait en sorte de laisser le moins de marge de manœuvre possible à Ant-Man, avec souvent un, deux ou même trois gars qui avaient les yeux rivés sur lui dès qu’il obtenait la gonfle. Cela ne l’a pas empêché de finir avec 25 pions mais deux stats symbolisent son manque d’impact : seulement 4 lancers-francs tentés, et 0 passe décisive.

Anthony Edwards: “Every time I got the ball, they got in a zone.”

He called the Lakers defense “confusing” tonight

Shoutout to JJ and the staff for some BIG TIME defensive adjustments from Game 1 💯 pic.twitter.com/KKPvwcvVNq

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) April 23, 2025

Pour espérer reprendre la série en main face aux Lakers ce soir, les Wolves auront sans doute besoin d’un Anthony Edwards plus inspiré, plus agressif, plus tranchant. On ne sait pas s’il est gêné par son bobo à l’épaule droite mais on sait par contre qu’il doit step-up. Parce qu’en dehors de son poster sur Jaxson Hayes, vous savez quel est son plus gros highlight de la série ? Quand il a dit à un fan des Lakers que “ma b*** est plus grosse que la tienne”…

De retour dans sa tanière du Minnesota, Anthony Edwards a comme responsabilité de guider les Loups vers une victoire dans le Game 3, qui représente souvent un tournant dans une série à égalité 1-1. Oui la défense de Los Angeles a des arguments, mais en face il n’y a pas de véritable tour de contrôle capable de lui stopper l’accès au cercle. Ant-Man doit en profiter pour faire de gros dégâts.

Rendez-vous cette nuit à 3h30, pour le premier gros carton d’Edwards dans la série ?

Source déclaration : conférence de presse d’après-match