À nouveau défaits lors du Match 2 par les Pacers, Giannis Antetokounmpo et ses copains des Bucks doivent absolument réagir cette nuit (2h) pour éviter un 3-0 qui aurait une odeur “cancunesque”. Heureusement pour eux, ils retournent à la maison : le dernier motif d’espoir pour les Daims du Wisconsin ? On voit ça en trois points dans cette preview du Game 3.

Le Fiserv Forum comme forteresse

Et oui, contrairement à la saison dernière, ce sont bien les Pacers qui ont l’avantage du terrain dans cette série. Alors après avoir échoué à récupérer ce dernier, les Bucks doivent au moins défendre leur maison… et les chiffres sont plutôt encourageants. Cette année, Milwaukee fait le boulot à domicile : 27 victoires pour 14 défaites au Fiserv Forum, pendant qu’Indianapolis est moyen loin de ses terres (21V-20D). En plus de ça, sur les deux matchs Bucks – Pacers à Milwaukee en saison régulière, les hommes de Doc Rivers sont toujours repartis vainqueurs. On voit peut-être quelques rayons de soleil dans le Wisconsin.

Damian Lillard et Kyle Kuzma… bis repetita

Damian Lillard et Kyle Kuzma étaient déjà parmi les interrogations du Game 2 et n’ont pas assez convaincu pour y échapper avant le Game 3. Le premier a sans doute plus de circonstances atténuantes : un mois sans jouer, une confrontation avec laquelle il a déjà du mal en temps normal, Damian Lillard n’était pas dans des conditions idéales pour son retour à la compétition. N’empêche qu’il va falloir vite se réveiller parce que la série peut définitivement basculer dès ce soir… surtout quand la troisième option supposée des Bucks est autant à côté de ses pompes. Kyle Kuzma n’a peut-être pas fait pire que son Match 1 (ça aurait été difficile) mais il n’a fait qu’un bon quart-temps sur les huit possibles dans la série. Faut sérieusement relever la tête pour le Kuz, sinon les punchlines vont être all-time.

Les Pacers en vitesse de croisière

C’est bien beau tout ça, mais l’équipe d’en face veut plier cette affaire le plus vite possible. Quel début de série de la part des Pacers pour qui tous les signaux sont au vert. Pascal Siakam est bien concentré, Tyrese Haliburton a retrouvé quelques couleurs au Game 2 même s’il n’est pas encore au niveau auquel il est capable de jouer. Attention de ne pas trop se perdre au jeu de la provocation avec Damian Lillard (faudrait éviter de réveiller le bonhomme), mais on sent une équipe d’Indiana en confiance totale et qui semble finalement bien plus proche du top 3 (Cavs, Celtics, Knicks) que ce qu’on pouvait imaginer. Ça ressemblerait pas à un outsider parfait tout ça ?