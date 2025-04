Officiel : le Français Joan Beringer se présente à la Draft NBA 2025

Il y aura encore pas mal de Français à la prochaine Draft NBA. Après Noa Essengue et Nolan Traoré ces derniers jours, c’est Joan Beringer qui a décidé de se présenter à la grande messe de fin juin.

La nouvelle a été annoncée par Jonathan Givony d’ESPN ce vendredi soir.

NEWS: French center Joan Beringer, a projected top-20 pick, will enter the 2025 NBA draft, he told ESPN.

Beringer, the third youngest prospect in this class, has emerged as one of Europe’s best shot-blockers in his first pro basketball season.

STORY: https://t.co/stAyeaxm0C pic.twitter.com/JZvkx8HSig

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 25, 2025

Joan Beringer a connu une ascension fulgurante dans les projections de la Draft 2025, lui qui devrait être choisi dans le Top 20 alors qu’il n’était pratiquement pas sur les radars il y a encore un an. On rappelle qu’on parle d’un prospect qui était d’abord un gros footeux, avant de se lancer dans le basket en 2021.

À lire : Joan Beringer, le nouveau phénomène français

Le jeune Frenchie né près de Strasbourg s’est fait un nom en Slovénie, sous les couleurs du KK Cedevita Olimpija, avec qui il a pu jouer dans la première division locale mais aussi en EuroCup. C’est avant tout en défense que Beringer a marqué les esprits, tournant à 1,4 contre de moyenne en seulement 18 minutes par match. Quand on fait 2m11 et qu’on possède une envergure de 2m26 (!) ainsi qu’une belle mobilité, il y a effectivement moyen de faire de gros dégâts dans sa propre moitié de terrain.

Avec son profil hyper intrigant, Joan Beringer – 18 ans seulement – est désormais prêt à faire le grand saut en NBA !

Source texte : ESPN

Joan Beringer leads the Adriatic League in block percentage, making a significant impact with his 7’5 wingspan, outstanding timing, and mobility switching on the perimeter and covering ground.

He says he only picked up a basketball for the first time in September 2021. https://t.co/qnZO0vnNqx pic.twitter.com/zPOLu0q2Xw

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 25, 2025