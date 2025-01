Joan Beringer (prononcez Yoan Bérinjé) a commencé le basket-ball en septembre 2021. À peine plus de trois ans plus tard, cet OVNI est attendu au premier tour… de la prochaine Draft NBA. Un intérieur au parcours particulier et à la progression fulgurante.

Ljubljana, sublime capitale slovène traversée par une magnifique rivière (la Ljubljanica). Le centre-ville est construit autour. Des deux côtés du cours d’eau sont situés des bars et des restaurants par dizaines qui donnent à l’endroit une atmosphère on ne peut plus vivante. S’il fallait comparer Ljubljana avec une ville française, son charme, ses ponts, sa belle ambiance et ses toits en tuile rappelleraient assurément Strasbourg. De quoi dépayser un petit peu moins le nouveau local de l’étape, Joan Beringer.

Le natif de Sélestat en Alsace réalise un parcours inédit dans l’histoire du basket-ball français. En prenant sa première licence en septembre 2021, il était difficile d’imaginer qu’un petit peu plus de trois ans plus tard, il serait titulaire en Ligue Adriatique et très souvent projeté au premier tour de la Draft 2025. Pourquoi en Slovénie ? Car il y passât quelques semaines dans le cadre d’un traitement médical, et que les liens s’y firent alors naturellement. Pas de hasard, simplement les bonnes personnes, au bon moment, pour juger de son incroyable potentiel.

En parlant de potentiel, il faut dire que les attributs physiques de Joan Beringer ont de quoi laisser rêveurs les scouts NBA. Aux alentours de 2m10, sa vitesse, son explosivité et sa verticalité sont hors du commun pour des personnes de son gabarit. Le pivot a très longtemps joué au football et ça se voit dans son agilité et ses changements de direction. Mais le résumer à son profil athlétique serait trop simple, tous les joueurs grands et rapides ne finissent pas dans la plus grande ligue du monde.

Le Français d’à peine 18 ans (né le 11 novembre 2006, soit après le coup de boule de Zidane), est doté de bonnes mains, d’un handle loin d’être ridicule et d’une mentalité exemplaire. “Dans le basket, ce que j’aime le plus, c’est bosser et progresser” a t-il confié à BeBasket ! Surtout, en quelques années, il a largement atténué ses défauts de compréhension du jeu et de fondamentaux, même s’il admet lui-même que ça reste son principal axe de progression.

Alors qu’il était déjà en pleine ascension, Joan Beringer a énormément fait parler de lui la semaine passée avec deux de ses meilleures performances en carrière. 11 points (record personnel) et 6 rebonds contre le KK Mornar Bar en Ligue Adriatique, mais surtout 8 points, 7 rebonds et 3 contres face à la superbe équipe de Valence en Eurocup. Jonathan Givony, le spécialiste Draft d’ESPN a parlé de ce match comme de celui d’un futur lottery-pick.

Watched Joan Beringer have a lottery-level performance in front of 30+ NBA scouts in Slovenia tonight. 6’11, 18-year old French big did some insane things defensively against perhaps the best team in European basketball. pic.twitter.com/AOrBtU8eRZ

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 28, 2025

Si son jeu offensif ne cesse de s’améliorer, le Français se surprenant même à rentrer quelques tirs lointains ces derniers temps, c’est surtout son potentiel de l’autre côté du parquet qui intrigue. Ses coéquipiers n’hésitent pas à le laisser en 1 contre 1 face aux meneurs de jeu adverses après un switch et sa mobilité en fait un excellent obstacle, même pour les joueurs les plus rapides. Et lorsqu’il reste proche de la raquette, il est parfaitement capable de protéger son arceau avec force et timing.

Formé rapidement à la SIG Strasbourg puis exilé à Ljubljana dans le club du KK Cedevita Olimpija, Joan Beringer apprend le basket-ball à sa manière. Il jouit des conseils d’un entraîneur respecté, Zvezdan Mitrović, et est de plus en plus responsabilisé en équipe première, alors qu’en début de saison, il devait censément jouer avec les juniors.

Arrêter le football parce qu’on ne trouve plus de crampons à sa taille et terminer, vraisemblablement, en NBA cinq ans plus tard, c’est exceptionnel. Joan Beringer est intriguant et pour lui, comme lorsqu’il saute, le ciel semble être la limite.

Source texte : BeBasket, Goatoguy, Jonathan Givony