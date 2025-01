Sur le départ, De’Aaron Fox possède plusieurs équipes en tête et tout particulièrement les San Antonio Spurs. Les Lakers, par contre, ne semblent pas dans le coup. La raison ? Ils ne veulent pas lâcher Austin Reaves.

Quand on a entendu en début de semaine que les Kings étaient prêts à transférer De’Aaron Fox avant la trade deadline, les Lakers semblaient tout de suite représenter une destination potentielle. Et pour cause, l’agent de Fox – Rich Paul – est aussi l’agent de LeBron James et Anthony Davis, et on sait que la franchise californienne n’est jamais très loin des gros coups.

Sauf que très vite, on a appris – justement – que les Lakers n’étaient pas dans le coup. L’insider Jake Fischer (via The Stein Line) explique pourquoi.

“Klutch (l’agence de Rich Paul, ndlr.) a une connaissance directe des transactions des Lakers grâce à sa représentation de LeBron James et d’Anthony Davis. Ce qui signifie que Klutch sait que les Lakers n’ont aucune intention de se séparer de la cible principale présumée de Sacramento dans les discussions avec Fox : Austin Reaves.”

Un potentiel transfert de De’Aaron Fox à Los Angeles inclurait forcément Austin Reaves. Alors que seulement une demi-année les sépare (26,5 ans pour Reaves vs 27 pour Fox), le Renard est aujourd’hui un meilleur joueur que Reaves, ce qui rend la position des Lakers – il faut le dire – assez surprenante. Mais il faut prendre en compte le contexte global pour mieux comprendre le raisonnement de la franchise pourpre et or.

Les Lakers kiffent la progression d’Austin Reaves sous les ordres de J.J. Redick. L’arrière réalise sa meilleure saison en tournant à plus de 18 points, 6 passes et 1 interception de moyenne. Derrière LeBron James et Anthony Davis, c’est Austin qui représente la troisième option de Los Angeles. De plus, Reaves est sous un excellent contrat avec un salaire de seulement 12,9 millions de dollars à l’année, avec une player option de 14,8 millions sur 2026-27. Fox, lui, sera agent libre en 2026 et convoitera un contrat max après l’expiration de son deal actuel (35 millions la saison).

Sachant que pour récupérer le Renard, les Lakers devraient lâcher Austin Reaves mais probablement aussi du capital draft (étant donné le statut de All-Star du meneur des Kings), tout cela pousserait Rob Pelinka (GM des Lakers) à dire non à un potentiel deal afin de garder de la flexibilité, qui est cruciale dans le CBA actuel.

Que ce soit du côté des Kings ou des Lakers, on ne semble pas vouloir négocier sur le dossier De’Aaron Fox. Pas très étonnant quand on connaît le passif très épicé entre ces deux franchises.

Source texte : Jake Fischer (via The Stein Line)