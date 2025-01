Alors que la NBA Trade Deadline est dans deux semaines, Anthony Davis fait le forcing pour pousser les Lakers à recruter un pivot, et ainsi lui permettre de glisser à plein temps sur le poste d’ailier-fort.

“Personnellement, je pense que je suis un meilleur joueur sur le poste 4.”

Après la large victoire des Lakers face aux Celtics cette nuit, Anthony Davis a repris sa petite campagne pour convaincre les dirigeants de Los Angeles d’ajouter un pivot à l’équipe.

Il y a quelques jours, lui et LeBron James avaient déjà mis un coup de pression sur le président Rob Pelinka afin qu’il se bouge d’ici à la deadline. Et avant l’opposition face à Boston hier, c’est au micro de Shams Charania que Davis a expliqué pourquoi sa franchise devrait recruter un intérieur lors des deux prochaines semaines.

“Je pense qu’on a besoin d’un autre intérieur. J’ai toujours eu l’impression d’être meilleur en jouant 4, aux côtés d’un intérieur. On sait que ça a marché, on a gagné un titre avec JaVale (McGee) et Dwight (Howard), qui jouaient 5 pendant que j’étais 4.”

Anthony Davis fait référence au titre de 2020 dans la bulle, où les Lakers possédaient des soldats sur le poste de pivot tandis qu’AD jouait à un niveau sensationnel en tant qu’ailier-fort. Pour lui, c’est la formule du succès à Los Angeles.

Lakers’ Anthony Davis sits down for ESPN: “One, we want to win it for the city. Two, we never got a parade. Three, it’s a lot of talk about an asterisk … We are (1-2 pieces away). I really feel like we are.”

On roster needs, JJ Redick, motivations alongside LeBron James, more: pic.twitter.com/AHe6pfHxjB

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2025

Jouant majoritairement ailier-fort durant ses neuf premières saisons NBA, Anthony Davis est véritablement passé pivot lors de la saison 2021-22. Un poste sur lequel il brille à travers sa présence défensive et sa grosse polyvalence, mais un poste où il estime avoir moins de liberté des deux côtés du terrain.

“En défense, avec un autre intérieur, et on l’a vu avec Jaxson (Hayes), on arrive à mieux perturber l’adversaire. Offensivement, cela me permet de naviguer un peu plus. […] Je suis un peu plus efficace sur le poste 4. Jouer 5, cela a ses avantages et ses inconvénients. Mais le front office le sait. Je leur dis ça chaque année depuis mon arrivée. Il n’y a rien de nouveau.”

Les limites montrées par Anthony Davis au shoot ces dernières années n’ont pas aidé à convaincre les Lakers de le faire jouer 4 aux côtés d’un pivot (souvent non shooteur), mais les “progrès” montrés cette année (31,5% sur 2,3 tentatives) pourraient faire changer d’avis la franchise de Los Angeles, à condition de trouver un poste 5 calibre titulaire. Ni Jaxson Hayes, ni Christian Koloko, ni Trey Jemison III n’ont aujourd’hui le niveau pour avoir un vrai rôle dans le cinq majeur des Lakers.

D’où la question suivante : Rob Pelinka va-t-il faire le nécessaire pour recruter un intérieur digne de ce nom avant le 6 février ?

Source texte : ESPN / The Athletic