Adam Silver ne cache pas son envie de développer la NBA et le basket-ball à l’international. Après la création de la Basketball Africa League (BAL), le Commissionner aimerait créer une ligue indépendante en Europe. Un projet encore en développement, mais les réunions se sont enchaînées pendant sa venue dans la capitale française.

Avant le premier des deux matchs opposant les San Antonio Spurs aux Indiana Pacers à Paris, le Commissionner de la NBA, Adam Silver a donné une conférence de presse devant un parterre de journalistes (dont TrashTalk).

Après avoir fait comprendre que la Grande Ligue ne reviendra peut-être pas à Paris l’année prochaine, une question lui a été posée sur la ligue indépendante en Europe que la NBA semble vouloir créer depuis des mois, possiblement pour concurrencer l’EuroLeague (meilleure ligue européenne actuelle).

Adam Silver à propos de l’extension en Europe 🇪🇺 :

“Nous explorons les opportunités, pour continuer de développer le basket-ball ici. Pour l’instant il n’y a pas d’accord avec la FIBA, mais nous avons eu des réunions. Nous ne sommes pas prêts à faire d’autres annonces.” pic.twitter.com/d6WNj80plO

Il lui a ensuite été demandé si la future ligue pourrait comprendre des clubs déjà existants ou d’autres institutions footballistiques comme le Paris Saint-Germain, Manchester United ou Manchester City (à travers des équipes de basket affiliées) :

“La réponse facile est de dire que tout est encore possible. Bien sûr qu’il y a de l’intérêt pour inclure des clubs déjà existants, nous voulons créer une Ligue durable. Nous voudrions avoir de nombreux pays représentés. C’est le bénéfice que nous avons eu en venant ici et en commençant ce projet d’une feuille blanche. Nous venons et nous regardons ce qui se passe dans le basket-ball ici, mais aussi dans le football et ça nous permet d’avoir un regard neuf. Qu’est-ce qui marche le mieux dans cet environnement pour créer une ligue avec du succès commercial ?”