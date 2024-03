Après les matchs de saison régulière à Londres ou Paris, c’est donc carrément une… ligue NBA européenne qui pourrait faire son apparition pour les amateurs de basket du vieux continent ? C’est en tout cas dans les pourparlers actuels de la bande à Adam Silver. L’idée ? Copier le fonctionnement de la Basketball Africa League qui existe depuis quatre ans et mettre en place un fonctionnement similaire pour l’Europe et le Moyen-Orient. Ah ouais.

Pas facile pour l’EuroLeague de vendre son produit. Il faut dire que quand tous tes plus gros talents partent voir si l’herbe est plus verte outre-Atlantique à la première offre, c’est dur d’être attractif. En plus, souvent, l’herbe en question est, en effet, plus verte outre-Atlantique. Et l’ennui c’est que tout ça pourrait encore se compliquer pour la ligue du Real Madrid, du Bayern Munich et de Monaco. L’idée d’une NBA Europe League se fait donc de plus en plus forte selon certaines sources. Certaines parties prenantes auraient déjà été approchées pour réaliser un partenariat entre FIBA et NBA, et la Grande ligue aurait même demandé à la banque d’investissement “The Raine Group” d’évaluer et anticiper les retombées d’une telle opération, sans que les deux parties ne s’expriment plus sur le sujet. Dans les discussions également : une compétition intercontinentale s’inspirant de la Intercontinental Cup de la FIBA.

Les projections de Raine et de la NBA pour l’argent que pourrait amener la création de ce petit écosystème basket ? Trois milliards d’euros annuels, rien que ça ! Là où l’EuroLeague peut se sentir flouée, c’est qu’elle ne rentre apparemment plus dans les plans de tout ce petit monde. L’idée serait plutôt ici de s’inspirer de ce qui a été fait pour la BAL en Afrique – première ligue de basketball autonome en dehors de l’Amérique du Nord – et adapter tout ça au modèle européen. Tout cela passerait aussi par toute une flopée d’investisseurs stratégiques comme ce fut le cas pour la Basketball Africa League.

Une opportunité exceptionnelle pour la NBA qui pourrait former au sein de ces structures des talents bruts comme elle le fait déjà en Afrique, avec un vivier encore plus prodigieux. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Kristaps Porzingis, Victor Wembanyama, Franz Wagner, Alperen Sengun, Joel Embiid, Paolo Banchero, la mode est clairement à l’Européen quand il s’agit de trouver un type autour duquel construire son équipe NBA. Grec, Serbe, Slovène, Lituanien, Letton, Français, Allemand, Turc… et parmi ces joueurs, des multiples MVP et autres joueurs calibre capitaine de All-Star Game. 64 joueurs européens sont actuellement sous contrat dans une équipe NBA soit plus de deux joueurs par équipe.

La NBA génère plusieurs centaines de millions de dollars chaque année en Europe, encore contrainte par certains obstacles techniques (distance géographique, différence de fuseaux horaires) mais le public est bien là, et ce projet de ligue NBA européenne pourrait amener encore plus de matchs à regarder en primetime sur les chaînes européennes pour les fans, comme ce fut le cas pour la Basketball Africa League. En dehors de l’Amérique du Nord, la NBA a tout de même mis en place plus de 200 matchs pour fidéliser les fans à travers le reste de la planète mais peut quand même être déçue de ne pas générer encore plus de revenus via l’Europe. La récente nomination de Djamel Agaoua – ancien directeur du média Brut – à la direction générale de NBA Europe & Moyen-Orient semble indiquer des ambitions de plus en plus grandes dans ces régions pour la grande ligue.

Rien n’est fait de concret pour le moment, mais il va falloir surveiller de très près les plans de la grande ligue en ce qui concerne l’Europe. Connaissant les grandes ambitions de la NBA, le projet pourrait bien bouleverser le fonctionnement du basketball sur nos terres.

Source texte : Sportico