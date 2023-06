Mentalité européenne, mentalité américaine, elles sont souvent opposées lorsqu’il s’agit de basketball. D’un côté la science du jeu collectif, de l’autre la glorification des superstars et de leur perfs’, alors quand une superstar est européenne ça donne un sacré choc des cultures. Qui d’autre que le roi de la ligne de stats, Nikola Jokic, pour l’illustrer ? En balade individuelle dans ces Finales NBA, le Joker ne jure que par une chose… l’équipe.

Un record par-ci, un autre par là, Nikola Jokic marche sur ces Finales NBA. Et s’il y a bien une manière évidente de l’observer, ce sont les statistiques. Ben ouais, le gars sort des triple-doubles à la pelle, et c’est pas du 10/10/10 en plus mais bien des lignes en 32/21/10 qui ressemblent à Westbrook Prime. Pourtant, et c’est pas nouveau, le géant serbe n’en a rien à carrer de ses stats. Performance individuelle ou pas, tant que les Nuggets gagnent, quelle importance ?

En conférence de presse avant le match 4, Niko a d’ailleurs été interrogé à ce sujet par un journaliste israélien (à 4:55).

“Šarūnas Marčiulionis a dit à quel point c’était difficile pour lui aux États-Unis où ils parlent sans arrêt de stats. Tout est statistiques, statistiques, statistiques, tout le temps. Est-ce que vous êtes d’accord ?” – Un journaliste “Les gens me parlent tout le temps de mes stats, et j’essaie de dire que c’est un sport d’équipe. Donc oui, je suis d’accord. En Europe, tout est à propos de l’équipe et de la victoire, ici la victoire est importante aussi mais les statistiques peut-être encore plus, je sais pas.” – Nikola Jokic

Honnêtement, cette décla du Joker n’est pas si surprenante. Déjà, parce qu’on connaît le garçon, et ensuite parce que les mentalités européennes et américaines sur le sujet sont différentes. Lorsqu’on pense à un joueur européen, on pense d’abord au sens du jeu collectif et au goût de la passe bien faite. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que deux légendes du basket issues du Vieux Continent se rejoignent sur ce point. À l’inverse, la NBA est une usine à highlights et à records. Le moindre triple-double est épié, décortiqué, retourné et re-retourné, sur votre média préféré en premier.

Voilà pour les clichés, maintenant dans les faits, comment ne pas s’extasier devant les stats du héros du Colorado ?

NJ15 est sur une campagne de Playoffs absolument mythique, et n’a jamais été aussi près d’une bague. Alors oui, il n’y a rien de plus important que l’équipe et la victoire, mais justement, sans les stats de leur leader, les Nuggets ne seraient vraiment pas la même équipe. Une preuve ? Le Joker est proche de devenir le premier joueur de l’histoire à mener les Playoffs dans les trois catégories statistiques principales : points, passes et rebonds. Grosse dinguerie, et surtout grosse blague pour un type qui s’en cogne. Conclusion, c’est bien ça la différence entre Jokic et un paquet de joueurs NBA : les stats du Joker font gagner sa franchise. Si Niko prend un tir, c’est qu’il DOIT prendre un tir, et il en va de même pour les passes et les rebonds. Jamais une action superflue, jamais un move forcé, et si le copain est ouvert bah on fait confiance au copain.

La priorité, c’est la gagne, et ça n’est pas près de changer, mais le basketball est un sport de statistiques et on ne peut pas y faire grand-chose. Que ce soit l’adresse ou la performance d’une équipe au rebond, il y a un paquet de facteurs qui ne peuvent être déterminés autrement que par des chiffres.

Au final, plus que dans leur importance, la différence entre les statistiques en Europe et aux États-Unis repose peut-être plutôt sur leur traitement. Quand une perf individuelle magistrale peut éclipser le reste d’un match aux US, les stats d’un joueur passeront après le W sur un boxscore européen.