À un cheveu du triple-double de moyenne sur la saison régulière, Nikola Jokic a carrément accéléré la cadence dans ces Playoffs. 29,8 points – 10,5 passes décisives – 13,1 rebonds, du sale. Alors, quand on arrive en Finales NBA, autant continuer de s’amuser un peu en balançant de la stat à tout-va. 27/14/10, Niko s’est mis en mode record pour débuter son périple en Finales, désolé le Heat.

Un triple-double pour son premier match de NBA Finals en carrière. Si vous aviez encore des doutes sur la légitimité du Joker, vous voilà servi. Absolument personne n’en avait, mais continuons. Déjà incroyable, la perf du Serbe prend encore en intensité lorsqu’on jette un léger coup d’œil dans le rétro. Car jusqu’ici, seul Jason Kidd avait réalisé pareil exploit.

Avec 23 points, 10 assists et 10 rebonds, J-Kidd avait posé un triple-double sur la tête des Lakers lors du Game 1 des Finales NBA 2002. Un club extrêmement fermé, qu’on pourrait même appeler un duo, qui plus est un duo de légendes. Pour rentrer dans l’analyse plus détaillée, on peut noter quelques petites différences entre ces performances. Déjà, la perf de Jokic a permis aux Nuggets d’aller chercher la victoire dans ce Game 1, quand Jason et les Nets avaient laissé L.A. prendre l’avantage dans la série. On ne va pas s’arrêter là, mais c’est globalement le plus important, surtout quand un titre peut suivre trois matchs plus tard.

T’es pas content ? Triple-double. pic.twitter.com/nCOOo5oYHF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2023

Ensuite, le pivot a scoré un petit peu plus que Kidd. Si la différence n’est que de quatre points, le ressenti est bien plus violent à voir la gueule du money time de Niko. Le quatrième quart, entrecoupé de faux espoirs de remontada floridienne, a vu le double MVP s’asseoir sur les dernières minutes du match et casser le moindre momentum en faveur de la bande d’Erik Spoelstra. Enfin, et puisque le glouton serbe n’est jamais rassasié, il a parsemé la rencontre de caviars à tous ses coéquipiers ouverts ne serait-ce qu’une demi-seconde.

« Ah vous voulez doubler ? Ok. »pic.twitter.com/m0RnHLeif0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2023

Résultat ? 14 passes décisives et un nouveau record lors d’une première apparition en Finales NBA. Bobby Wanzer et ses 9 passes déc’ en 1951 peuvent aller se rhabiller, le Joker est dans la place. “Hooks” Wanzer laisse donc sa place dans la hiérarchie à un double MVP… et à Jamal Murray qui y est aussi allé de ses 10 passes cette nuit. Voilà d’ailleurs un nouvel exploit dont la Ball Arena a été témoin, puisque Jamal et Nikola rejoignent les duos Jordan – Pippen et Magic Johnson – James Worthy comme les seuls à avoir enregistré plus de 10 assists chacun sur un match de Finales.

Record de passes dans un premier match de Finales NBA en carrière : Bobby Wanzer, 9 (Finales 1951).

Nikola Jokic ce soir : 14.

Voilà.

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) June 2, 2023

Voilà pour le bilan d’une soirée statistique en mode patron pour le Joker. Vu le rythme du garçon, on n’est pas loin de penser qu’il nous sortira autant de triple-doubles que ces Finales n’auront de matchs. C’en est presque trop facile, alors petit défi pour toi Niko : les 21 passes de Magic lors du Game 3 des Finales 84, ça se fait non ?