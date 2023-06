Battu dans le Game 1 à Denver cette nuit, le Heat a notamment été plombé par son manque d’adresse au tir. Parmi les coupables : Max Strus et Caleb Martin. Le premier a réalisé un zéro pointé tandis que le second est brutalement redescendu de son nuage.

Si l’on excepte les dernières minutes du match où le Heat a commencé à chauffer à 3-points, l’adresse extérieure a trahi Miami quasiment tout au long de la rencontre. Un scénario qui a rappelé beaucoup de matchs de saison régulière (27e équipe au pourcentage à 3-points, pire attaque à la moyenne de points), mais totalement à l’inverse de ce qu’on a vu jusqu’ici en Playoffs, le Heat retrouvant la mire au meilleur moment. Jusqu’à cette nuit donc.

La feuille indique 13/39 à trois points pour le Heat ce soir, mais ressenti global 8/39.

Y’a eu quelques ficelles de fin de match, ça ne peut pas couvrir la maladresse folle de la majeure partie de la rencontre.

Faudra se reprendre au Game 2, point positif les looks sont bons.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2023

Deux noms ressortent inévitablement du lot pour expliquer la faillite floridienne : Max Strus et Caleb Martin.

Le premier a terminé la rencontre avec un désastreux 0/10 au tir dont 0/9 à 3-points, et zéro unité au compteur. C’est simple, c’est la deuxième pire performance de l’histoire derrière l’arc sur un match de Finales NBA, à égalité avec Stephen Curry (0/9 en 2022) et derrière le légendaire 0/11 d’un certain John Starks en 1994. Clairement ça pique.

Quant au second, il a été à des années-lumière de ses magnifiques performances en Finales de Conférence Est à Boston, à tel point qu’on s’est demandés si son frère jumeau Cody n’avait pas pris sa place sans qu’on ne s’en rende compte. Seulement 3 points pour Caleb à 1/7 au tir (1/2 de loin), on connaît des fans des Celtics qui ragent en ce moment même.

La lumière des Finales semble bien forte pour Strus et Martin. Mais Jimmy Butler ne fait pas du tout son match en attaque. Compliqué pour le Heat quand Adebayo est aussi seul offensivement…

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) June 2, 2023

Max Strus et Caleb Martin ne sont pas les seuls à avoir été en difficulté cette nuit. Duncan Robinson (1/6 au tir, 1/5 de loin avec de la grosse briquasse en prime) a également galéré, Jimmy Butler était loin de son top niveau, et globalement la défense floridienne n’a pas réussi à résister à la fluidité de l’attaque menée par Nikola Jokic et Jamal Murray. Mais au final, la faillite du duo Strus – Martin symbolise bien le scénario du Game 1.

Le plus regrettable dans tout ça, c’est que ce tandem, et Max Strus en particulier, a souvent eu de très bonnes positions de tir malgré la belle physicalité montrée par la défense de Denver. Strus a obtenu plusieurs shoots ouverts en début de match grâce notamment à la capacité de création de Jimmy Butler et les différents écrans qui caractérisent l’attaque de Miami. D’un côté, c’est encourageant pour le Heat, car c’est purement un problème d’adresse dans un soir sans. Et c’est d’ailleurs ce qu’Erik Spoelstra a tenu à souligner en conférence de presse d’après-match. Mais de l’autre, c’est à se demander si les spotlights des Finales ne sont pas trop fortes pour les deux joueurs non draftés.

Erik Spoelstra asked about Caleb Martin and Max Strus’ off shooting nights: “We’ve been through this before. They’re ignitable. … I love those looks that those guys get.”

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) June 2, 2023

Si le Heat veut espérer suivre le rythme de l’attaque des Nuggets dans cette finale, il aura besoin de la production offensive de ses role players. Cette nuit, Haywood Highsmith et Kyle Lowry ont répondu présent dans l’ombre d’un solide Bam Adebayo, tout le contraire de Strus et Martin. Réaction attendue dès le Game 2 dimanche !